Esta es la indemnización que recibe el trabajador cuando renuncia

06 mar. 2026 - 12:00 hrs.

La renuncia o término voluntario del contrato representa un proceso complejo que involucra importantes trámites administrativos, ya que es un momento donde el trabajador y el empleador deben cumplir con sus obligaciones legales.

Para formalizar la desvinculación, es necesario la firma de un finiquito que proteja los derechos del empleado, garantizando el cumplimiento de los compromisos que quedaron pendientes durante o después de la relación laboral.

¿Qué indemnización recibe el trabajador cuando renuncia?

La empresa de recursos humanos AT Com indica que cualquier finiquito debe contemplar los siguientes pagos:

Días trabajados que aún no hayan sido remunerados.

Días de vacaciones legales que aún no se hayan tomado y estén pendientes.

Beneficios para el trabajador si es despedido

En caso de despido, puede recibir varios pagos adicionales conforme a la causal y las condiciones del contrato de trabajo, como la indemnización por años de servicio.

Este beneficio laboral equivale a 30 días de remuneración por cada año trabajado, con un tope de 11 años, siempre que el despido haya sido por necesidades de la empresa o desahucio.

Se otorgarán 30 días de sueldo extra si el despido es inmediato y sin carta de aviso con un mes de antelación.

Además, puede obtener indemnizaciones aún mayores por despido injustificado, si el trabajador demanda al empleador por alguna falta en el proceso; o por otros montos equivalentes por beneficios y compensaciones acordadas previamente.

