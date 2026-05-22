De Álvaro Ballero a Luli con Luis Mateucci: Las 6 parejas confirmadas para "¿Volverías con tu ex? 2"

22 may. 2026 - 19:54 hrs.

El regreso de "¿Volverías con tu ex?" ya comienza a tomar forma. Mega confirmó a las primeras cinco parejas que serán parte de la nueva temporada del reality, formato que volverá a reunir a exparejas en un encierro marcado por reencuentros, conversaciones pendientes y una convivencia que pondrá nuevamente a prueba antiguas historias.

Volverías con tu ex? 2, será conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, y mantendrá parte de la esencia del programa original, aunque incorporará novedades como una “cabaña de las tentaciones”.

Las primeras parejas confirmadas de “¿Volverías con tu ex? 2”

La primera pareja anunciada fue la de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova, quienes volverán a encontrarse en pantalla tras el quiebre de su matrimonio. La separación se hizo pública en agosto del año pasado, luego de una relación de 17 años y cuatro hijos en común.

A ellos se suman Claudio Rojas, conocido por haber sido abogado de Daniela Aránguiz, y la periodista Hurubachi Pardo. Ambos se conocieron cuando ella integró el equipo de campaña de Claudio durante su candidatura a gobernador regional.

La tercera dupla confirmada corresponde a Yamila Reyna y Daniel Valenzuela. Su historia comenzó en 2016, luego de conocerse en los pasillos de Mega. Ambos convivieron durante más de un año y medio antes de poner fin a la relación.

El cuarto dúo oficializado es el de Alexandra Dickerson y Mario Irazzoky. La modelo y el integrante del jurado de Miss Chile iniciaron su historia luego de conocerse en el certamen, cuando ella participaba como concursante. Aunque la relación tuvo pausas, se extendió durante años hasta el término definitivo.

El programa también ha confirmado a Sofía Latorre y Rai Cerda como su cuarta pareja en competencia, ofreciéndoles la oportunidad de retomar su historia y resolver las incógnitas del pasado. El objetivo es ver si pueden volver a confiar y si el amor puede resurgir después de la forma en que terminaron su primer intento.

El más reciente dúo confirmado

La quinta pareja confirmada es la de Nicole Moreno, “Luli”, y Luis Mateucci, ganador de la primera temporada del reality. Su historia comenzó en 2019, lejos de las cámaras, luego de conocerse en un gimnasio mientras ella se preparaba físicamente para competir.

“Me dijo que era personal trainer y yo le conté que me estaba preparando para mi primera competencia. Así comenzamos a entrenar juntos”, recordó Nicole sobre el inicio de una relación que rápidamente se volvió cercana y que, según contaron, incluso los llevó a viajar juntos.

Con el paso de los meses, la relación avanzó al punto de que Nicole conoció a la familia de Mateucci en Argentina. “Fui a pasar el año nuevo en Córdoba; me dijo que quería venir, así que se fue conmigo a Argentina. Conoció a mi familia y a mis amigos”, relató el exchico reality.

Sin embargo, el vínculo terminó desgastándose por diferencias respecto al rumbo que ambos querían darle a la relación. “Terminamos más que nada porque yo venía de una relación larga y tóxica con una polaca que vive en Madrid. Fue mi novia después de Oriana, y yo venía cansado de las relaciones, quería estar solo, mientras que Luli quería formalizar y tener algo más adulto y aterrizado, y yo no”, explicó Mateucci.

Ahora, ambos volverán a convivir en ¿Volverías con tu ex? 2, reality que pronto llegará a Mega junto a las otras cuatro parejas ya confirmadas para esta nueva edición.

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