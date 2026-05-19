"Fue breve pero intenso": La historia inconclusa de Sofía Latorre y Rai Cerda llegará a Volverías con tu ex? 2

19 may. 2026 - 18:14 hrs.

En 2023, la modelo Sofía Latorre y la personalidad televisiva Rai Cerda vivieron una historia intensa. Se conocieron en una fiesta por amigos en común y, tras un fugaz coqueteo, iniciaron una relación que duró cerca de dos meses.

Para Sofía, la conexión fue inmediata: "me encantó, era toda mi onda, estuvimos juntos no mucho tiempo, pero fue intenso y muy bacán". Rai comparte una memoria similar del inicio: "Todo fue súper espontáneo. En ese minuto, lo primero en que me fijé fue en su cara; su cara es distinta. Eso me llamó la atención".

A pesar de su corta duración, el impacto fue profundo para él: "Duramos casi dos meses que se sintieron como cinco años. Fue breve pero intenso".

El abrupto final sin explicación

El equilibrio de la pareja se rompió súbitamente cuando Rai ingresó a un reality show. Esta decisión lo obligó a cambiar su vida y, según el relato, a dejar a Sofía sin mayor explicación. La versión de Cerda sobre el quiebre es que la intensidad de la relación lo llevó a tomar distancia.

"Como fue todo tan intenso, yo quise dar un paso al lado porque venía saliendo de algo antes, entonces preferí apartarme y dejarnos de hablar", explica. El resultado fue un corte total en la comunicación: "Desde ese momento no la veo".

Tres años de dudas, duelos y nuevos amores

Durante los tres años que siguieron, ambos quedaron con la sensación de un capítulo sin cerrar. Sofía admite que se preguntaba "qué les pasó y si podría haber sido algo más", y aunque reconoce que en su momento "no hubo mucho compromiso por ambas partes", también confiesa: "Yo me proyectaba con él". Para Rai, este período intermedio incluyó una relación significativa y de casi un año y medio con Faloon Larraguibel.

El reciente quiebre de esa pareja lo tiene aún afectado. "Estoy en duelo en el amor (por Faloon), ha sido un proceso fome, que tengo que vivir", comenta, describiendo roces en la última etapa de esa relación, pero manteniendo el respeto: "El amor existe, el cariño también. Dudo que algún día ella termine en mala conmigo".

Un reencuentro frente a las cámaras

Ahora, el nuevo escenario para su historia es el próximo reality de Mega, "¿Volverías con tu ex? 2". El programa ha confirmado a Sofía Latorre y Rai Cerda como su cuarta pareja en competencia, ofreciéndoles la oportunidad de retomar su historia y resolver las incógnitas del pasado. El objetivo es ver si pueden volver a confiar y si el amor puede resurgir después de la forma en que terminaron su primer intento.

La esperanza contra el duelo

En este nuevo comienzo, las posiciones son distintas. Sofía se muestra optimista y sin resentimientos. "Siento mucho cariño por él, mucha buena onda, no guardo rencor de nada, fue hace mucho tiempo y ya estamos más grandes", declara, esperando que esta vez haya más compromiso.

Rai, en cambio, llega con una carga emocional reciente. Aunque está dispuesto a ver cómo han cambiado las cosas y si Sofía "se la vuelve a jugar", su duelo por Faloon es un factor clave que podría dificultar un nuevo idilio. "No sé tampoco lo que puede pasar", admite, dejando en el aire el futuro de la pareja en el reality.

"¿Volverías con tu ex? 2", próximamente por Mega