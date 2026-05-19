La exclusiva colección de Bad Bunny y Zara se estrenará en Chile: Qué se sabe de la línea de ropa

19 may. 2026 - 18:28 hrs.

Para muchos, Bad Bunny se ha consolidado como un referente de la moda y el estilo de vida contemporáneo, algo que ya ha quedado en evidencia tras sus exitosas alianzas con Adidas. Ahora, el "Conejo Malo" da un paso al frente en la industria textil al confirmar una colaboración de alcance global junto a la firma española Zara.

"Benito Antonio" es el nombre elegido para esta colección cápsula, el nombre real del artista (Benito Antonio Martínez Ocasio) que busca otorgarle un sello mucho más personal al proyecto. El primer apronte de la línea ocurrió el sábado pasado en San Juan, Puerto Rico, luego de que el propio músico irrumpiera por sorpresa en la tienda de Zara del centro comercial Plaza Las Américas. Ahí, además de compartir con los fanáticos, se le vio retirarse con bolsas llenas de sus nuevas prendas.

¿Llegará a nuestro país?

El lanzamiento internacional de la colección está programado para este jueves 21 de mayo, jornada en que Chile también será protagonista. De hecho, al ingresar al sitio web local de Zara ya se despliega un enorme banner que anuncia el concepto y la fecha oficial de lanzamiento. De esta manera, las piezas estarán disponibles de forma simultánea en tiendas físicas seleccionadas del país, en la página web y a través de su aplicación móvil.

¿Qué prendas forman la colección?

A partir de los primeros adelantos, la colaboración destaca por su versatilidad para enfocarse en prendas de uso diario. El catálogo incluye poleras, polerones, piezas de mezclilla, jockeys y trajes de corte estructurado. Respecto a la propuesta estética, los diseños transitan por una dualidad que evoca distintas etapas del cantante: desde piezas con tonalidades más llamativas y urbanas, hasta una línea de sastrería sobria.

El origen de la alianza

La colección no es una coincidencia de último minuto, ya que el puertorriqueño venía entregando sutiles pistas durante el primer semestre. El vínculo creativo comenzó a gestarse en febrero, cuando utilizó un conjunto blanco de la marca para su show en el entretiempo del Super Bowl. Posteriormente, durante su preparación para la alfombra roja de la Met Gala 2026, el logotipo oficial de "Benito Antonio" apareció impreso tanto en la etiqueta de su traje a medida como en la silla que ocupó antes del evento del Museo Metropolitano de Nueva York.

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