Ministro Barros asegura que es una "venganza" mantener en prisión a un "viejito que está gagá" en penal de Punta Peuco

19 may. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Defensa, Fernando Barros, quedó en el centro de la polémica luego de defender públicamente posibles beneficios carcelarios para reos condenados por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar.

Sus declaraciones se dieron en entrevista con Radio Cooperativa, donde respaldó la postura del gobierno del presidente José Antonio Kast respecto a mantener condiciones especiales para internos del penal Punta Peuco.

“Se están cayendo a pedazos”

Durante la conversación, Barros justificó eventuales medidas de conmutación de penas apelando a la avanzada edad y estado de salud de los condenados: “La gran mayoría que están ahí son unos viejos que están cayéndose a pedazos, con Alzheimer, con demencia senil”, afirmó.

El ministro sostuvo además que mantenerlos privados de libertad ya no tendría un efecto reparatorio ni rehabilitador: “¿Qué justicia reparatoria va a haber cuando usted tiene un viejito que está gagá? (...) Eso ya más bien no es justicia. Es venganza”, señaló.

Cuestionó delitos de lesa humanidad

Otro de los puntos que generó mayor controversia fue cuando Barros puso en duda la aplicación de la figura de delitos de lesa humanidad para condenar a exuniformados vinculados a crímenes ocurridos durante la dictadura.

“Aquí se ha calificado que todo lo que ocurrió entre septiembre del ‘73 y el 11 de marzo del ‘90 son delitos de lesa humanidad, figura jurídica que en Chile no existía”, aseguró.

Sus dichos provocaron críticas debido a que relativizan condenas relacionadas con secuestros, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones políticas cometidas durante el régimen encabezado por Augusto Pinochet.

“Chile necesita dar vuelta la hoja”

En la entrevista, el secretario de Estado también abordó el debate sobre memoria y reparación, señalando que el país debería avanzar hacia una etapa de cierre respecto a las heridas de la dictadura: “Desde el punto de vista de Chile, necesitamos dar vuelta la hoja. Todo el que pueda”, afirmó.

Barros agregó que comprende el dolor de las familias de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, aunque insistió en que el perdón es una decisión personal.

El ministro también se refirió a la búsqueda de antecedentes sobre detenidos desaparecidos y aseguró que actualmente no existirían archivos institucionales con información relevante: “No hay archivos guardados donde están todos los antecedentes”, declaró.

Además, sostuvo que las actuales Fuerzas Armadas no son las mismas que actuaron durante el régimen militar.

Reabren debate por Punta Peuco

Las declaraciones del titular de Defensa reactivaron el debate político y social sobre los beneficios penitenciarios para condenados por violaciones a los Derechos Humanos, tema que históricamente ha generado rechazo entre organizaciones de memoria y familiares de víctimas.

La discusión surge además en medio de propuestas impulsadas por sectores oficialistas para revisar las condiciones de reclusión de internos de avanzada edad en Punta Peuco.

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