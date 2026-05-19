Kino sorteará histórico pozo de $10 mil millones: Conoce cómo puedes participar

19 may. 2026 - 19:15 hrs.

El tradicional juego de azar Kino realizará este miércoles un nuevo sorteo que llama la atención por el monto acumulado que entregará entre sus distintas categorías.

El pozo estimado a repartir alcanza los $10 mil millones, cifra que fue presentada como la más alta registrada en la historia del juego.

El sorteo se realizará este miércoles a las 22:30 horas y existen diversas formas en que las personas pueden participar.

"Es el monto más alto que hemos tenido en la historia de Kino”, señaló José Larraín, gerente de Marketing de la empresa.

¿Cómo participar del sorteo?

Según indicó el representante de la empresa, quienes quieran jugar pueden hacerlo tanto a través del sitio web oficial, Kino.cl, como en agencias distribuidas a lo largo del país y en las principales cadenas de supermercados.

Además, recomendó realizar las apuestas con anticipación debido a la alta expectativa generada por el monto acumulado.

José Larraín también recordó que existen distintas modalidades para participar dentro del juego. “Pueden elegir los 14 números o jugar al azar y lo ideal es que jueguen con todo: el Kino, el Rekino, el Requete Kino, los Chao Jefe y el Súper Combo Marraqueta”, señaló.

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