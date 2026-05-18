"Ese es el país que recibimos": Ministro Quiroz culpa a Boric tras peor caída del PIB desde 2009

18 may. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta un complejo escenario económico luego de que el Banco Central informara una caída de 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre de 2026, el peor resultado para ese período desde la crisis financiera mundial de 2009.

Tras conocerse las cifras, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, responsabilizó a la administración del expresidente Gabriel Boric por el deterioro económico.

¿Qué dijo el Ministro Jorge Quiroz?

“Es el peor trimestre desde la crisis subprime y ese es el país que recibimos”, afirmó el secretario de Estado ante la prensa.

La cifra incluso fue peor que la estimación preliminar de -0,3% que se había proyectado tras la publicación del Imacec de marzo, aumentando las alertas sobre el rumbo económico del país en el inicio del nuevo Gobierno.

Exportaciones y minería golpean la economía

Según el informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, la caída del PIB estuvo impulsada principalmente por un debilitamiento del comercio exterior, debido a una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones.

Además, sectores clave como la minería y las actividades agropecuario-silvícolas registraron retrocesos importantes durante el período.

En contraste, los servicios —especialmente los personales— mostraron cifras positivas, mientras que la demanda interna creció 2,1% gracias al consumo de los hogares y la inversión.

"Más que nunca necesitamos lograr crecimiento"

Desde el Ejecutivo han insistido en que recibieron un país con bajo crecimiento, deterioro fiscal y señales de desaceleración que ahora comienzan a reflejarse en los indicadores oficiales.

“Más que nunca necesitamos lograr crecimiento”, insistió el ministro de Hacienda tras conocerse las cifras.

El Banco Central precisó además que el trimestre tuvo la misma cantidad de días hábiles que en 2025, descartando efectos estacionales o de calendario que pudieran explicar la contracción económica.

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