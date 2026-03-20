Gobierno declara Alerta Sanitaria Oncológica para atender listas de espera de pacientes con cáncer

20 mar. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast decretó este viernes Alerta Sanitaria Oncológica, medida con la que busca atender las listas de espera de pacientes con algún tipo de cáncer.

El Mandatario, junto a la ministra de Salud, May Chomalí, firmó el decreto que permitirá atender a los pacientes que se encuentran a la espera de una atención, y que a la fecha son más de 20 mil.

Medida ayudará a pacientes que no tienen garantizado el GES

Según explicó la secretaria de Estado, con esta medida las autoridades de salud tendrán una flexibilidad para el manejo de recursos, que se utilizarán en el plan diseñado para enfrentar estas listas de espera.

De acuerdo a la ministra, ya se trabajó en una base de datos de los pacientes en espera, la que se contrastó con los datos de los servicios de salud, con el objetivo de llegar a cada uno de ellos de manera personalizada.

Chomalí explicó que esta alerta, que está a la espera de la toma de razón de Contraloría, incluirá "no solamente a aquellos pacientes que tienen su garantía retrasada GES, sino que también aquellos pacientes con cáncer que no tienen garantizado el GES y que están esperando más del tiempo prudente".

¿Cuáles son las cinco medidas de la Alerta Sanitaria Oncológica?

Facultades extraordinarias: Se entregan atribuciones especiales a organismos de salud para actuar con mayor rapidez.

Se entregan atribuciones especiales a organismos de salud para actuar con mayor rapidez. Compra de atenciones: Se comprarán atenciones al sector privado para reducir las listas de espera.

Se comprarán atenciones al sector privado para reducir las listas de espera. Procesos más rápidos: Compras, contratación y distribución de medicamentos.

Compras, contratación y distribución de medicamentos. Creación de un comité especial: Tendrá la misión de coordinar y monitorear el plan.

Tendrá la misión de coordinar y monitorear el plan. Plan en 90 días: Contacto directo con pacientes y solución de casos pendientes.

¿Qué dijeron las clínicas tras el decreto firmado por el Gobierno?

Por medio de un comunicado, las Clínicas de Chile valoraron el anuncio del Gobierno, expresando que todas las iniciativas orientadas "a fortalecer el acceso oportuno y la continuidad de la atención de los pacientes son muy relevantes, particularmente cuando abordan patologías de alta complejidad como el cáncer".

"La colaboración público-privada ha demostrado ser vital para avanzar en las necesidades y problemáticas que enfrentamos como país. Como sector prestador privado, contamos con la capacidad de atención y resolución", añadió el gremio.

El escrito lo finalizaron destacando su "permanente disposición a participar activamente en la búsqueda de soluciones concretas para responder a la ciudadanía y resolver las abultadas listas de espera de manera pronta y efectiva".

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