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"Joroba millennial": Especialista alerta por efectos del uso del celular en la postura y la salud

¿Qué pasó?

Con el incremento del uso del celular a lo largo de los años, las personas dependen cada vez más de estos dispositivos para informarse, comunicarse y consumir contenido multimedia. No obstante, expertos alertan sobre el impacto que esta práctica puede tener en la salud.

Especialistas señalan que el uso prolongado de celulares y computadores está provocando alteraciones posturales, conocidas como la joroba millennial, que pueden ocasionar dolor, fatiga, cambios estructurales en la columna vertebral e incluso dificultades respiratorias.

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Así se manifiesta la Joroba Millennial

Hernán de la Barra, kinesiólogo y académico de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Andrés Bello, explica que aunque este término hace referencia a la generación millennial, actualmente esta condición afecta a personas de todas las edades.

“La tecnología se ha integrado completamente a la vida diaria, promoviendo largos períodos en posición sedente, menor actividad física y la adopción de posturas inadecuadas que se sostienen en el tiempo”, explica.

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Desde un punto de vista biomecánico, la joroba millennial se manifiesta como una hipercifosis dorsal alta, acompañada por una rectificación de la columna cervical y un desplazamiento anterior de la cabeza, conocido como postura de cabeza adelantada.

“Esto ocurre principalmente por la flexión mantenida de la columna al utilizar dispositivos que suelen ubicarse a la altura del pecho o más abajo”, precisa.

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Cómo prevenir y tratar esta condición

En cuanto a cómo prevenir, de la Barra explica que la intervención se centra en recuperar la extensión de la columna torácica y en el reentrenamiento postural.

“Entre las principales recomendaciones, son necesarios ejercicios de retracción escapular en planos horizontales y diagonales, ejercicios correctivos en cuatro apoyos para promover la extensión torácica, trabajo activo de extensión cervical y flexibilización de la musculatura acortada, como pectorales, rotadores internos del hombro, trapecio superior y elevador de la escápula. A ello se suma el trabajo de respiración abdominal y expansión torácica”, explica.

El especialista enfatiza que la educación postural es clave. “Promover el uso de dispositivos a una altura visual adecuada y generar conciencia sobre los hábitos posturales cotidianos es clave para evitar la perpetuación de este problema y prevenir sus consecuencias a largo plazo”, concluye.

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