"Joroba millennial": Especialista alerta por efectos del uso del celular en la postura y la salud

18 mar. 2026 - 19:04 hrs.

¿Qué pasó?

Con el incremento del uso del celular a lo largo de los años, las personas dependen cada vez más de estos dispositivos para informarse, comunicarse y consumir contenido multimedia. No obstante, expertos alertan sobre el impacto que esta práctica puede tener en la salud.

Especialistas señalan que el uso prolongado de celulares y computadores está provocando alteraciones posturales, conocidas como la joroba millennial, que pueden ocasionar dolor, fatiga, cambios estructurales en la columna vertebral e incluso dificultades respiratorias.

Así se manifiesta la Joroba Millennial

Hernán de la Barra, kinesiólogo y académico de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Andrés Bello, explica que aunque este término hace referencia a la generación millennial, actualmente esta condición afecta a personas de todas las edades.

“La tecnología se ha integrado completamente a la vida diaria, promoviendo largos períodos en posición sedente, menor actividad física y la adopción de posturas inadecuadas que se sostienen en el tiempo”, explica.

Desde un punto de vista biomecánico, la joroba millennial se manifiesta como una hipercifosis dorsal alta, acompañada por una rectificación de la columna cervical y un desplazamiento anterior de la cabeza, conocido como postura de cabeza adelantada.

“Esto ocurre principalmente por la flexión mantenida de la columna al utilizar dispositivos que suelen ubicarse a la altura del pecho o más abajo”, precisa.

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Cómo prevenir y tratar esta condición

En cuanto a cómo prevenir, de la Barra explica que la intervención se centra en recuperar la extensión de la columna torácica y en el reentrenamiento postural.

“Entre las principales recomendaciones, son necesarios ejercicios de retracción escapular en planos horizontales y diagonales, ejercicios correctivos en cuatro apoyos para promover la extensión torácica, trabajo activo de extensión cervical y flexibilización de la musculatura acortada, como pectorales, rotadores internos del hombro, trapecio superior y elevador de la escápula. A ello se suma el trabajo de respiración abdominal y expansión torácica”, explica.

El especialista enfatiza que la educación postural es clave. “Promover el uso de dispositivos a una altura visual adecuada y generar conciencia sobre los hábitos posturales cotidianos es clave para evitar la perpetuación de este problema y prevenir sus consecuencias a largo plazo”, concluye.

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