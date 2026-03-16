Vacunación gratuita contra la influenza: ¿Quiénes pueden recibirla?

16 mar. 2026 - 12:00 hrs.

El Ministerio de Salud continúa la campaña de vacunación contra la influenza, un proceso por el que deben pasar grupos prioritarios para evitar la propagación de esta enfermedad, cuyos casos suelen aumentar durante los meses fríos.

Es un virus que puede provocar desde cuadros leves hasta la hospitalización e incluso la muerte. Por ello, el llamado de las autoridades es acudir a un punto de inmunización habilitado.

¿Para quién es la vacunación gratuita contra la influenza?

El comunicado oficial establece que las siguientes personas están obligadas vacunarse sin costo:

Personal de salud.

Personas de 60 y más años.

Enfermos crónicos entre 11 y hasta los 59 años.

Embarazadas en cualquier etapa del embarazo.

Niños y niñas desde los seis meses hasta quinto año básico.

Estrategia capullo para familiares de lactantes prematuros con menos de 37 semanas de gestación.

Estrategia capullo para familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de seis meses de edad.

Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta octavo año de enseñanza básica.

Trabajadores de sectores avícolas, ganaderos y de criaderos de cerdos.

¿Por cuáles enfermedades crónicas debe vacunarse contra la influenza?

Una persona debe recibir la dosis lo más pronto posible si padece una de las siguientes condiciones:

Enfermedad pulmonar crónica (asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, fibrosis pulmonar de cualquier causa).

Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas o adquiridas, que determinan trastornos de la deglución o del manejo de secreciones respiratorias, epilepsia refractaria a tratamiento).

Enfermedad renal crónica (enfermedad renal en etapa 4 o mayor, diálisis).

Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías).

Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo).

Cardiopatías (congénitas, reumática, isquémica y miocardiopatías de cualquier causa).

Hipertensos en tratamiento farmacológico.

Obesidad (Índice de Masa Corporal mayor a 30 en adultos e Índice de Masa Corporal mayor a dos Desviaciones Estándar en adolescentes).

Enfermedades mentales graves (esquizofrenia, trastorno bipolar).

Personas en tratamiento por tuberculosis (TBC) activa, o dentro de los 6 meses posteriores al término del tratamiento.

Enfermedad autoinmune (lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, y otras).

Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo.

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.

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