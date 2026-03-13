¿Quiénes pueden ser cargas en Fonasa?

13 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Los usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) pueden incluir sus cargas familiares para que estas tengan acceso a prestaciones médicas.

Cuando se efectúa esta inclusión de cargas, los beneficiarios pueden comprar bonos para centros privados, adquirir bonos PAD, solicitar préstamos médicos y acceder a prestaciones gratuitas en la red pública de salud.

Según ChileAtiende, también pueden tener acceso a exámenes de medicina preventiva para preservar su bienestar.

Estos son quienes pueden ser cargas en Fonasa

Cualquiera de los cónyuges (hombre o mujer), de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 21.337.

Hijos (naturales o adoptados) hasta los 18 años, y mayores de esta edad hasta los 24 años, siempre que estén solteros y cursen estudios regulares en instituciones del Estado o reconocidas por este.

Nietos y bisnietos huérfanos de padre y madre o abandonados por estos.

Madre viuda.

Ascendientes de edad superior a los 65 años.

Niños huérfanos o abandonados.

Convivientes civiles que han suscrito un Acuerdo de Unión Civil (AUC).

¿Cómo inscribir una carga en Fonasa?

Para inscribir una carga familiar en Fonasa se puede acudir a las sucursales del ente o a ChileAtiende. El proceso, que está disponible durante todo el año, también se puede hacer por Videoatención.

El formulario en línea “Ahórrate la Fila” es otra de las opciones para que un ejecutivo del organismo público contacte al interesado para la realización del trámite.

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