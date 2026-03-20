Alerta Sanitaria Oncológica: Estas son las cinco medidas anunciadas por el gobierno

20 mar. 2026 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta jornada, el Presidente José Antonio Kast, junto a la ministra de Salud May Chomalí, firmó un decreto para declarar Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública ligada a los pacientes con cáncer que están en lista de espera.

Acompañado del anuncio, se informaron sobre cinco medidas que irán en ayuda de más de 20 mil personas que se encuentran esperando ser atendidas en el sistema de salud pública.

Las cinco medidas de la Alerta Sanitaria Oncológica

Según explicó la ministra Chomalí, este decreto permitirá a las autoridades de salud tener mayor capacidad del manejo de recursos, los cuales se administrarán para implementar las medidas del plan que se diseñó para enfrentar la crisis.

Según la jefa de la cartera de Salud, el plan sanitario consta de una base de datos de los pacientes que se encuentran en lista de espera, para luego contactarlos de uno en uno para una atención más personalizada.

Según la página oficial del gobierno, las cinco medidas de la Alerta Sanitaria Oncológica son:

Facultades extraordinarias: Se entregan atribuciones especiales a organismos de salud para actuar con mayor rapidez. Compra de atenciones: Se comprarán atenciones al sector privado para reducir las listas de espera. Procesos más rápidos: Compras, contratación y distribución de medicamentos. Creación de un comité especial: Este tendrá la misión de coordinar y monitorear el plan. Plan en 90 días: Contacto directo con pacientes y solución de casos pendientes.

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