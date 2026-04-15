Presidente de Uruguay firma decreto que permite la eutanasia "luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha"

15 abr. 2026 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario de la ley que regula la eutanasia, denominada como “muerte digna”, y que fue aprobada por el Senado en octubre de 2025.

Tras la aprobación de la misma redacción que ya había recibido luz verde en la Cámara de Diputados dos meses antes, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en regular la eutanasia mediante una ley.

¿Quiénes pueden acceder?

Según consigna El País, la normativa habilita la eutanasia a personas mayores de edad, “psíquicamente aptas”, que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o que padezcan sufrimientos “insoportables”, con un “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida.

Para acceder al procedimiento, disponible solo para ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada, se requerirá la evaluación de un primer y un segundo médico. En caso de discrepancias, el caso será revisado por una junta médica.

Podrán ofrecer la eutanasia las mutualistas, ASSE, los seguros privados, el Hospital de Clínicas, Sanidad Militar y Policial. Sin embargo, las clínicas privadas no estarán autorizadas para realizar este procedimiento.

A efectos legales, la muerte producida por esta vía será considerada como muerte natural, según lo establecido en la reglamentación.

La ley también contempla la creación de una comisión encargada de revisar los casos, los cuales deberán ser reportados anualmente.

Las palabras del presidente Orsi

A través de sus redes sociales, el mandatario uruguayo escribió que: "La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas".

"Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha", detalló.

"Hace seis meses avanzamos en garantizar los cuidados paliativos, porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno", agregó y apuntó que, con esa base, hoy firmó la ley de eutanasia tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdo en los temas que más importan", finalizó.