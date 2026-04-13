Muere futbolista ghanés Dominic Frimpong a los 20 años: Sufrió heridas de bala tras ataque al bus de su equipo

13 abr. 2026 - 07:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un futbolista ghanés de 20 años, Dominic Frimpong, murió durante el ataque de unos ladrones armados al autobús en el que viajaba con su equipo, informó este lunes la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA).

El Berekum Chelsea FC, club de la primera división ghanesa, informó en un comunicado que "hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto" dispararon contra el autobús del equipo y obligaron a los jugadores a refugiarse entre la maleza.

¿Cómo ocurrió?

El robo, según la policía de Ghana, ocurrió alrededor de las 22:30 locales en una carretera de la región de Ashanti, al oeste del país.

La policía señaló que Frimpong sufrió heridas de bala y murió en el hospital mientras recibía tratamiento.

"Otra víctima, George Owusu Afriyie, de 52 años, también fue asaltado y le robaron 4.500,00 GHS (unos 408 dólares)", añadió la policía en un comunicado.

La GFA calificó el incidente de "trágico" y lamentó "una gran pérdida para el Berekum Chelsea, pero también para el fútbol ghanés en su conjunto".

"Dominic era una joven promesa cuyo compromiso y pasión por el juego encarnaban el espíritu de nuestra liga", agregó en su comunicado.

El delantero, de 20 años, se incorporó al Berekum Chelsea FC cedido por el Aduana Stars FC a comienzos de año.

Disputó 13 partidos y marcó dos goles con el club, según la prensa local.

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