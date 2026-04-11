Alerta por plaga de mosquitos en el Gran Concepción: ¿Cuáles son las razones y hasta cuándo continuará el fenómeno?

11 abr. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

Desde hace unos días los habitantes del Gran Concepción, en la región del Biobío, han reportado una mayor presencia de mosquitos y zancudos, lo que genera extrañeza y preocupación al considerar que el otoño ya se encuentra presente desde hace unas semanas en el país.

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Rodolfo Ríos, detalló que en los últimos días han sido innumerables los reportes y registros de esta plaga en las comunas que conforman la urbe penquista, como Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, el mismo Concepción y sus alrededores.

Plaga de mosquitos en el Gran Concepción

En su despacho para Meganoticias Siempre Juntos, el periodista de Mega conversó con la doctora Maribet Gamboa, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), quien explicó las razones de este fenómeno.

"Ha habido un aumento de estos mosquitos a lo largo de todo Concepción y esto es debido principalmente al cambio climático (...) en las cuales las altas temperaturas, que son inusuales, y la humedad también, ocasionan que aumente la cantidad de individuos de mosquitos", comenzó explicando la facultativa.

"Ellos ponen sus huevos en aguas estancadas, que son aguas dulces", detalló posteriormente respecto a los lugares en donde se genera esta proliferación de zancudos y mosquitos.

"Si es que hay humedad, altas temperaturas y como tenemos zonas en las cuales existe el agua, ahí proliferan estos insectos", resumió la profesional al considerar la zona rodeada de lagunas en la que se emplaza el Gran Concepción.

En cuanto a las recomendaciones, explicó que si tiene algún recipiente con agua, es importante eliminarlo, porque "ese es el sitio ideal de reproducción de estos insectos". Además, dijo que el uso de repelentes debería reforzarse en las tardes, ya que esa es la "hora peak" en que los mosquitos buscan alimento.

Por último, pidió "paciencia" ante esta proliferación de insectos: "Ya vienen las bajas temperaturas y ahí ese efecto ya va a disminuir, pero ahora no podemos hacer nada debido al cambio climático y a la humedad".

¿Qué dijo Meteorología?

En la misma línea reportada por la profesional, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Arnaldo Zúñiga, indicó que este fenómeno tiene una "relación directa" con el tiempo atmosférico.

"Este es gatillante para el ciclo de vida y también en el comportamiento de este tipo de plagas", comenzó explicando en un video compartido en las redes sociales de la DMC.

Tras esto, señaló que "las temperaturas máximas en la región, en promedio, han estado entre los 18° y los 20°, que son ideales para acelerar el metabolismo y la reproducción de este tipo de insectos".

"Recordemos también que en la zona hay muchas fuentes de agua que están quietas, no hay movimiento, hay poco viento, por lo cual esto contribuye a la incubación de este tipo de huevos", agregó posteriormente.

Finalmente, el meteorólogo sostuvo que "al momento, no se ven precipitaciones en el horizonte cercano hasta recién el día 15 de abril. Entonces, por lo tanto, es muy probable que sigamos viviendo las molestias de este tipo de plagas durante los próximos días".

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