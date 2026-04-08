Voraz incendio en velódromo de Río de Janeiro: Fue utilizado en los Juegos Olímpicos de 2016

08 abr. 2026 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un voraz incendio ocurrió en la madrugada de este miércoles en el velódromo de Río de Janeiro, en Brasil, una instalación que fue ocupada para los Juegos Olímpicos de 2016.

Según informó la prensa local, el siniestro sucedió a eso de las 04:00 horas, lo que obligó a que personal de emergencias acudiera para contener las llamas.

¿Hubo lesionados?

El fuego afectó a la cubierta del recinto, generando algunos estragos en el techo, no registrándose daños de consideración. En paralelo, no hubo personas lesionadas a raíz de la emergencia.

Por el momento, no se tiene claro el origen del incendio, lo que tiene trabajando a la policía para saber si hay alguna pista para verificar cómo es que ocurrió.

No es el primer incendio

Pero esta no es la primera vez que el velódromo de Río de Janeiro sufre algún inconveniente. En 2017 hubo dos incendios en ese mismo sector por una presunta caída de globos, lo que terminó con daños menores.

En este recinto, que cuenta con una capacidad de alrededor de 5 mil personas, se disputaron las pruebas de ciclismo en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En la actualidad, el velódromo se utiliza para entrenamientos y competencias, aunque también se guardan algunos elementos que fueron utilizados en la cita deportiva de hace 10 años.

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