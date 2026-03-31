Científica argentina es acusada de robar dos virus desde laboratorio en Brasil: ¿Para qué los quería?

31 mar. 2026 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

Alerta en Brasil despertó el caso de una científica de nacionalidad argentina que fue detenida tras robar dos cepas del virus de la influenza desde un laboratorio. También, habría sustraído otros virus humanos y animales clasificados como de alto riesgo.

El robo ocurrió en febrero pasado, sin embargo, recién el lunes fue detenida Soledad Palameta Miller, de 36 años, quien trabajaba como profesora en el centro de investigación.

Uno de los virus era gripe porcina

Según reportó Infobae, la científica robó los virus H1N1 y H3N2 el pasado 13 de febrero desde un laboratorio de la Universidad Estadual de Campinas.

Ambas cepas pertenecen a la tradicional influenza que afecta todos los inviernos a Chile y pueden llegar a causar pandemias, como ocurrió con la gripe porcina (H1N1) en 2009. Asimismo, el material sustraído incluía otros virus, humanos y porcinos, reportó 'G1'.

Después de cuarenta días, la policía brasilera logró encontrar los virus a unos 350 metros del laboratorio, en otra facultad de la universidad. Parte del material estaba almacenado en congeladores y otros habían sido arrojados en contenedores de basura con signos de manipulación. Las autoridades señalaron que las muestras siempre estuvieron bajo control y no hubo contaminación externa.

Más tarde, Palameta fue detenida y es acusada de los delitos de hurto agravado, fraude procesal y transporte sin autorización de virus modificados genéticamente, violando las normativas de bioseguridad nacional. Quedó en libertad condicional y con arraigo nacional.

¿Por qué robó los virus?

A pesar de que el motivo del robo es materia de investigación, se sospecha que el marido de la científica, Michael Edward Miller, también está involucrado.

Ambos poseen una empresa llamada Agrotrix, que diseña virus modificados genéticamente para aplicación veterinaria. De hecho, en la misma universidad, el esposo estudia un doctorado en Biología Molecular.

"La sustracción de muestras de un laboratorio de nivel de bioseguridad 3 (BSL-3) representa un riesgo crítico para la salud, ya que implica la manipulación de material genético cuyas consecuencias para la población y para quienes lo manejan son desconocidas", aseguró a 'Band' Gonzalo Vecina Neto, médico especializado en salud pública.

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