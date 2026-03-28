Lula reafirma apoyo de Brasil a candidatura de Bachelet en la ONU: "Tiene el currículum ideal"

28 mar. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este sábado su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas, pese a que el Gobierno chileno anunció que retirará formalmente su apoyo.

¿Qué dijo Lula?

A través de su cuenta en X, el mandatario brasileño escribió: “Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de la ONU”.

1 Mujer de 100 años reveló todos sus secretos de longevidad: Hijas no querían que los compartiera 2 Donald Trump lanza advertencia: "Cuba es la siguiente" 3 ¿Para qué sirve envolver tus tarjetas bancarias en papel aluminio? El truco que busca evitar fraudes 4 No superan los 60 cm de ancho, pero tienen TV y baño: Así son las minihabitaciones que se arriendan a $1.000 en China 5 Quedan pocos días para el despegue de Artemis II hacia la Luna: ¿Cuándo se lanzará el cohete? Lo más visto de Mundo

Lula destacó la trayectoria de la expresidenta chilena, señalando que “Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum ideal para el puesto, habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres”.

El jefe de Estado brasileño agregó que la exmandataria “posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional”.

¿Quiénes son los otros candidatos?

Los otros tres candidatos que compiten con Bachelet para reemplazar a António Guterres son Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; Rafael Grossi, argentino y director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); y Macky Sall, expresidente de Senegal.

Todo sobre Michelle Bachelet