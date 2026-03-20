Presidente José Antonio Kast recibe a Michelle Bachelet en La Moneda

20 mar. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast recibió la tarde de este viernes a la exmandataria Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda.

Aunque no se ha revelado el motivo de la reunión, se presume que sería por la candidatura de la socialista a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ONU.

Bachelet ingresó a la casa de Gobierno a eso de las 15:00 horas. Su entrada fue silenciosa, dentro de un vehículo por el subterráneo. De momento, no se contemplan declaraciones posteriores.

Incertidumbre por postura del Gobierno a candidatura de Bachelet

Desde el Gobierno han señalado que aún no toman una decisión respecto a si apoyarán o no su postulación, pero aseguraron que se daría a conocer próximamente.

La situación ha generado incertidumbre en el mundo político, ya que desde la oposición ya advirtieron que si el jefe de Estado no le entrega su apoyo, esto tensionaría la relación entre la izquierda y La Moneda.

Cabe destacar que esta semana, un grupo de diputados de la UDI envió a la Cámara un proyecto de resolución para que el Presidente Kast retire la candidatura de Bachelet.

Ambas figuras ya se habían sentado a conversar meses antes. El pasado lunes 22 de diciembre, se reunieron en el despacho de la exmandataria, ocho días después del triunfo de Kast en la segunda vuelta.

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