"Mi disposición permanece intacta": Bachelet reafirma candidatura a la ONU pese a que Kast retiró apoyo de Chile

24 mar. 2026 - 16:13 hrs.

¿Qué pasó?

Luego que el Presidente José Antonio Kast decidiera retirar el apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, la exmandataria emitió un comunicado en el que reafirma su candidatura.

El jefe de Estado comunicó la decisión la mañana de este martes, a casi dos meses de que el expresidente Gabriel Boric anunciara la postulación de Bachelet.

"El contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", fueron parte de los argumentos que entregó el Gobierno por medio de un comunicado.

"Mi disposición permanece intacta"

"Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta; por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto", explicó Bachelet.

"Una candidatura de este nivel nunca es una tarea sencilla, pero los valores y principios que han marcado mi vida me llevan a asumir este desafío con responsabilidad y convicción", agregó.

Parte de las palabras que expresó la exmandataria en el comunicado apuntaban a que Chile históricamente "ha buscado fortalecer el multilateralismo y ha sido capaz de trascender los ciclos políticos y las coyunturas"-

Asimismo, manifestó que el compromiso con la cooperación internacional, la promoción de la paz y los derechos humanos "ha sido un sello que le ha dado prestigio y reconocimiento a nuestro país en el escenario global".

En ese contexto, sostuvo que este compromiso emana de una "convicción inalterable" con el bienestar global y la dignidad de las personas, principios que "guían mi labor más allá de cualquier coyuntura política".

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