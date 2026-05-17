Vendían cannabis, hongos y codeína por redes sociales en el sector oriente de Santiago: PDI detuvo a cuatro personas

17 may. 2026 - 08:14 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Providencia desarticularon dos bandas dedicadas a la venta de drogas en distintas comunas del sector oriente de la Región Metropolitana, logrando la detención de cuatro personas y la incautación de diversas sustancias ilícitas.

El procedimiento fue realizado en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente, y permitió detectar que los imputados utilizaban plataformas digitales y redes sociales para coordinar ventas y entregas de droga en lugares de alta afluencia de público en Ñuñoa.

Usaban redes sociales para vender drogas

Según explicó el subprefecto Marco Contreras, de la Bicrim Providencia, ambos procedimientos tenían un modus operandi similar.

"Los sujetos son contactados por los potenciales clientes a través de diversos aplicativos de redes sociales y, aprovechando el anonimato que otorgan estas redes, pueden comercializar distintos tipos de sustancias", señaló.

Además, indicó que los involucrados coordinaban entregas presenciales en distintos puntos concurridos para "resguardar su propia seguridad".

Incautaron cannabis, hongos alucinógenos y codeína

Durante los operativos, los detectives lograron detener a cuatro ciudadanos chilenos por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Posteriormente, la PDI ingresó a un inmueble ubicado en la comuna de Macul, donde las sustancias eran preparadas y dosificadas para su comercialización.

En el lugar se incautaron más de dos kilos de cannabis sativa, hongos alucinógenos y frascos de codeína líquida.

Asimismo, los detectives decomisaron cerca de dos millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y diversa maquinaria especializada utilizada para el procesamiento de drogas, incluyendo una prensa hidráulica profesional, hornos de secado, selladoras y pesas digitales.

Avalúo supera los $20 millones

De acuerdo con la PDI, el avalúo de las sustancias ilícitas supera los $20 millones.

Respecto a los detenidos, la policía informó que en el primer procedimiento fue arrestada una pareja de chilenos mayores de edad, quienes quedaron en prisión preventiva. En tanto, los imputados vinculados al segundo procedimiento quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad.

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