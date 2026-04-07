Ofrece cortes de carne premium: Nueva empresa de alimentos de Brasil llega a Chile

07 abr. 2026 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

La prestigiosa compañía global Minerva Foods, líder indiscutible en la exportación de proteína animal en Sudamérica, ha oficializado el inicio de sus operaciones de distribución masiva en la capital chilena. Esta empresa se dedica a la producción de cortes premium y posee marcas de renombre internacional como Cabaña Las Lilas, Estância 92 y Pul, especializadas en razas británicas.

La llegada de estos productos a los anaqueles de Santiago está programada para este mes de abril de 2026, tras concluirse los protocolos de logística transfronteriza y distribución local. Esta nueva alianza comercial permitirá que los consumidores chilenos accedan por primera vez a carnes con hueso y menudencias crudas de origen brasileño.

Al respecto, el director comercial de Minerva Foods en Chile, Murilo Corral expresó que "este avance marca un hito en la relación comercial entre ambos países, especialmente para nosotros permitiendo diversificar la oferta disponible, acompañando la evolución del consumo en Chile".

El contexto de esta nueva alianza comercial surge tras un riguroso proceso de homologación sanitaria entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile y las autoridades veterinarias del estado de Río Grande do Sul. Este acuerdo reconoce a dicha zona brasileña como libre de fiebre aftosa sin vacunación, una condición técnica indispensable para permitir el ingreso de carne con hueso.

Beneficios de esta alianza comercial

Este avance comercial no solo fortalece los lazos diplomáticos entre ambas naciones, sino que también asegura un suministro constante de alimentos que cumplen con los más altos estándares internacionales. La gestión de Minerva Foods en Chile promete transformar la oferta disponible, acompañando la evolución de un mercado que demanda cada vez más calidad, origen certificado y seguridad alimentaria.

Anteriormente, el mercado chileno dependía casi exclusivamente de la producción interna y de las importaciones provenientes de Estados Unidos para abastecer la demanda de cortes con hueso y menudencias crudas. Con esta apertura, Brasil se convierte en un actor estratégico que rompe el duopolio previo, fomentando una competencia saludable que beneficia directamente el precio final al consumidor.

La diversificación de esta alianza también permitirá a los supermercados y restaurantes locales acceder a cortes de alta rotación como el asado de tira, el osobuco y la cola de buey. Además, se integran menudencias crudas como lengua, riñón e hígado, productos que cuentan con una trazabilidad completa desde las plantas de São Gabriel y Alegrete hasta el destino final.

¿Qué productos traerá Minerva Foods a Chile?

El asado de tira: Producto estrella de esta alianza comercial, se caracteriza por una infiltración de grasa intramuscular (marmoleo) superior al 5 por ciento, garantizando una jugosidad excepcional en parrillas y hornos.

Osobuco y cola de Buey: Se presentan con un corte preciso que preserva la integridad del hueso, elemento fundamental para aportar colágeno y profundidad de sabor en las cocciones lentas y estofados tradicionales del consumidor local.

En cuanto a las especificaciones genéticas, la marca trae al país su línea premium basada en razas británicas como Angus y Hereford, certificadas por asociaciones internacionales para asegurar una terneza consistente. Estos animales, criados en el bioma Pampa bajo sistemas de libre pastoreo, desarrollan una carne con un perfil nutricional diferenciado, rica en ácidos grasos saludables y con un color rojo cereza intenso.

En cuanto a los subproductos o menudencias como lengua, hígado, corazón y riñón, que anteriormente presentaban limitaciones de ingreso desde Brasil, son procesados con tecnología de enfriamiento rápido para mantener su frescura y propiedades organolépticas intactas hasta su llegada a Santiago.

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