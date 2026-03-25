Clásico bar irlandés se expande en la Región Metropolitana: ¿Dónde tendrá una nueva sucursal?

25 mar. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

El clásico bar Irlandés, Flannery's, ha anunciado que tiene importantes planes de cara a seguir creciendo, no solo en la Región Metropolitana, sino también en otras zonas del país.

Ya son dos sucursales que tiene a su haber el comercio. La primera de ellas fue abierta en Encomenderos 179, en la comuna de Las Condes para después hacer lo propio con su segundo local emplazado en Tobalaba 379.

En entrevista con The Clinic, Martin Flannery, el fundador del lugar, comentó que siguió los pasos de su bisabuelo quien, a comienzos del siglo XIX, inauguró el primer Flannery's en Irlanda, dándole vida al negocio en Chile muchos años después.

Ahora, una nueva inauguración estaría cerca de concretarse, esta vez en el Espacio Urbano La Dehesa. Respecto a esto, Martin apunta que "estuvimos esperando las patentes, que recién las entregaron la semana pasada, así que corrimos para abrir el sábado con los primeros clientes, en marcha blanca. Todavía faltan algunas terminaciones dentro del local, estamos usando la terraza afuera por ahora, y esperamos terminar todos los trabajos en diez días para poder lanzar en abril formalmente el local".

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Posible expansión a regiones

Del mismo modo, el empresario no se cierra a seguir creciendo con miras a tener presencia más allá de la Región Metropolitana. "Estamos analizando hacer un Flannery’s en regiones, quizá en Concepción, y también posiblemente en Antofagasta. Está dentro de los planes a futuro, y lo pensamos más como un modelo de franquicia que tratar de operarlos con nuestro propio equipo", le dijo al medio anteriormente citado.

"Pero primero vamos a enfocar en este local que esté funcionando bien en Santiago, y en forma paralela buscar oportunidades de ser franquicia", suma.

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