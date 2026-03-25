La mayor inversión de litio en Chile: Empresa estadounidense impulsa proyecto que generaría cientos de trabajos

25 mar. 2026 - 15:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la empresa estadounidense Albemarle ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un proyecto que considera una megainversión de 3.100 millones de dólares para la extracción de litio en el Salar de Atacama.

Se trata del proyecto "Transición hacia la Extracción Directa de Litio (TED)" y sería la mayor inversión jamás registrada en el país para este mineral.

Así será el nuevo proyecto

El documento presentado al SEIA explica que el proyecto se ubicaría en la comuna de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, a unos 31 kilómetros del poblado de Peine.

Incluye la construcción de una planta en el este del Salar de Atacama, la que tendrá seis trenes de procesamiento. Esto permitirá reutilizar el 90% de la salmuera extraída, evitando así secar el salar.

En total, la planta ocupará unas 73 hectáreas (menos que las 76 del Parque O’Higgins), es decir, una superficie mucho menor que las utilizadas con las pozas actuales. Tendrá un barrio cívico, donde estarán las oficinas, casino y espacios de servicio, y un barrio industrial. También se contempla una línea de transmisión eléctrica.

Nueva tecnología para extraer litio

La propuesta contempla el uso de tecnología de extracción directa de litio, que complementaría la técnica actual basada en evaporación solar. Así, Albemarle sería la primera empresa en presentar este modelo en Chile a escala comercial, según informó DF.

Gracias a ello, se podría recuperar casi el doble del mineral en comparación con los métodos tradicionales. Además, el proyecto no requiere aumentar los volúmenes autorizados ni incorporar nuevas áreas de extracción.

En caso de que la iniciativa sea aprobada, generaría alrededor de 350 empleos en su fase de construcción y hasta 450 puestos permanentes en régimen. Se espera que inicie la fase de construcción en septiembre de 2028 y que esté listo para el primer semestre del 2030.

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