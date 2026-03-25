Este miércoles se anunciará el alza que tendrá la bencina de 97 octanos

25 mar. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicará su Informe Semanal de Precios para los Combustibles en Chile, en el cual informará oficialmente el aumento que tendrá el precio de las bencinas a partir de este jueves 26 de marzo.

El reporte de ENAP se entregará luego de que el pasado lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantara el aumento en la bencina de 93 octanos y el petróleo diésel, amparándose en una clausula del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

¿Qué es lo que se espera?

Se espera que en el informe se confirme el aumento de $370 de la gasolina de 93 octanos, y que se anuncie el alza de la de 97, que debería ser en el mismo orden.

En tanto, respecto el diésel se debería informar un alza de $580 por litro, según lo adelantado por Quiroz.

Como todas las semanas, el Informe Semanal de Precios para los Combustibles debería publicarse alrededor de las 17:00 horas.

Caos en bencineras por eminente alza

Tras el anuncio del Gobierno del alza de las bencinas, una inusual alta afluencia de vehículos se ha registrado en distintas bencineras del país.

El flujo de automovilistas ha superado lo habitual para este tipo de jornadas, generando extensas filas en varios puntos.

En tanto, un grupo de alcaldes de oposición de la Región Metropolitana llegó hasta el Palacio de La Moneda para hacer entrega de una carta al Gobierno, manifestando su rechazo al aumento.

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