Gobierno suma a furgones escolares a bono por alza de combustibles: Este es el monto que recibirán

25 mar. 2026 - 09:06 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del alza sostenida en los precios de los combustibles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, accedió a incorporar a un nuevo grupo de beneficiarios para mitigar el impacto en el bolsillo de los automovilistas: los furgones escolares.

De acuerdo a La Tercera, la medida se concretó a través de una indicación presentada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que amplía el alcance del beneficio mediante el pago de un bono por un plazo determinado.

Un bono de $100.000 durante seis meses

Así, los conductores y conductoras de furgones escolares recibirán un bono mensual de $100.000 durante seis meses, el cual será pagado a través del Instituto de Previsión Social.

“El bono mensual se pagará por el Instituto de Previsión Social, una vez emitida la resolución que contenga la nómina de pagos del inciso siguiente, a través de los medios electrónicos contratados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 21.550″, dice el proyecto original.

En el caso de los taxistas, el beneficio está dirigido a quienes se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros.

Plazo de seis días para ser despachada

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y ahora pasa a la Sala, donde será revisado durante esta jornada. La iniciativa cuenta con discusión inmediata, lo que establece un plazo de seis días para que sea despachada.

De acuerdo al ministro de Hacienda, esta medida busca “extender el mismo beneficio que se está dando a taxis, taxis colectivos, a los buses escolares”. “Está dentro de nuestra capacidad”, cerró.

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