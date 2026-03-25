Alcaldes llegan a La Moneda para entregar carta en rechazo al alza de las bencinas

25 mar. 2026 - 08:56 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este miércoles, un grupo de alcaldes de oposición de la Región Metropolitana llegó hasta el Palacio de La Moneda para hacer entrega de una carta al gobierno, manifestando su rechazo al alza del precio de las bencinas.

Además, solicitaron una reunión con el Presidente José Antonio Kast para abordar el tema.

¿Qué dice la carta?

"Ante el alza sostenida y desmedida en el precio de los combustibles, las alcaldesas y alcaldes progresistas de Chile, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por sus efectos en la vida cotidiana de millones de personas y en el funcionamiento de nuestros municipios", señala la misiva dirigida al Presidente Kast.

"El encarecimiento del combustible no es un tema abstracto: impacta directamente en el costo del transporte, en los alimentos, en los servicios básicos y en la economía familiar. Asimismo, tensiona seriamente la gestión municipal, encareciendo servicios esenciales como la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y la seguridad comunal", agrega.

"La crisis no puede ser pagada por quienes menos tienen"

Los jefes comunales dicen no comprender que, "en un contexto de estrechez fiscal, se impulsen iniciativas que tienden a aliviar el bolsillo de quienes tienen mayores ingresos —como la disminución de impuestos o la eliminación del pago de contribuciones, que beneficia principalmente al 20% de las personas con mayores recursos— mientras los costos de la crisis recaen sobre las familias trabajadoras y las comunas más vulnerables de nuestro país".

"La crisis no puede ser pagada por quienes menos tienen", aseveraron.

"Chile enfrenta desafíos importantes, y estos requieren respuestas que otorguen certezas, protección y equidad. Las emergencias demandan un Estado presente, que priorice el bienestar de la mayoría y que resguarde especialmente a quienes se encuentran en situaciones más frágiles", añadieron.

Las propuestas de los alcaldes

Finalmente, los aclades realizaron las siguientes propuestas:

Suspender iniciativas que reduzcan la recaudación fiscal, como la eliminación del pago de contribuciones y cualquier tipo de rebaja de impuestos a grandes empresas.

Fortalecer el mecanismo de estabilización de los combustibles para proteger a las familias.

Establecer apoyos directos al transporte público y a los sistemas locales, evitando alzas en tarifas. Considerando también a sectores rurales y servicios interurbanos.

Políticas de compensación a los municipios por el aumento de sus costos operativos en servicios básicos como recolección de basura, entre otros.

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