Subirá el pan: ¿A cuánto llegará el kilo tras el alza del precio de las bencinas?

25 mar. 2026 - 08:23 hrs.

¿Qué pasó?

El alza en el precio de las bencinas comenzará a generar efectos en productos de consumo diario, y uno de los más relevantes es el pan, cuyo valor podría experimentar un nuevo incremento en los próximos días.

Se trata de un alimento clave en la dieta de las familias chilenas, por lo que cualquier variación en su precio tiene un impacto directo en el gasto cotidiano.

El transporte como factor clave

El aumento en los combustibles incide directamente en los costos de producción, principalmente por el transporte de insumos y la distribución del producto final.

Desde el traslado de la harina hasta el reparto diario del pan, la cadena completa se ve afectada, lo que abre la puerta a ajustes en los precios.

¿Cuánto subiría el precio del pan?

Actualmente, el kilo de pan se mantiene sobre los $2.000, pero ya existen estimaciones de cuánto podría subir si se concretan los ajustes en los costos.

En ese contexto, el dueño de la panificadora Buen Gusto, don Sergio, señaló que "y ahora si hay un alza, van a quedar sobre los $2.500. En esos precios vamos a andar".

Condiciones para aplicar el aumento

Pese a este escenario, el alza no se aplicaría de forma inmediata, ya que aún se espera claridad respecto a los costos finales de producción.

"Estamos esperando lo que nos van a indicar los precios de los combustibles y el valor que nos va a quedar la harina, porque va a tener que haber un alza en cuanto al transporte de la harina y nosotros del transporte del pan", explicó don Sergio.

"Por el momento yo no voy a subir el pan hasta que no se den las condiciones", sostuvo, agregando que "habiendo un orden ya podemos subir los precios, antes no".

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