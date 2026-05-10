Toma con conexión eléctrica subterránea provocaba bajas de voltaje en La Serena: "Acá hay personas que saben de esto"

10 may. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa CGE desmanteló una insólita conexión eléctrica ilegal en el sector de Las Compañías de La Serena, en donde los habitantes de un campamento estaban "colgados bajo tierra" al suministro, provocando constantes bajas de voltaje en los hogares con conexión regular.

Campamento "colgado bajo tierra" del suministro eléctrico

El corresponsal de Meganoticias en la región de Coquimbo, Rodrigo Chávez, conversó con el delegado presidencial Víctor Pino (DEM), quien detalló los problemas que genera este abuso por parte de quienes viven en el asentamiento ilegal.

"Había cuatro sectores importantes que colindan con esta toma (...) que, lamentablemente, las últimas semanas se habían visto con interrupción en el suministro eléctrico producto de estas conexiones irregulares que se estaban llevando a cabo en el sector", relató la autoridad.

El delegado destacó que el operativo, que contó con el apoyo de Carabineros, "nació del llamado de la ciudadanía", reconociendo que "es recurrente el tema de las conexiones ilegales".

"Acá hay personas que saben de esto"

Pinto destacó una problemática oculta respecto a la "expertise" de quienes realizan estas instalaciones. "Acá hay alguien que también sabe cómo hacer las conexiones, y en eso también estamos trabajando hoy día para poder determinar quiénes son estos individuos", advirtió.

"Acá hay personas que saben de esto, saben hacerlo, instalarlo y, por lo tanto, cuando llega CGE con su personal, ellos conocen también el modus operandi que tienen este tipo de instalaciones", dijo sobre la forma en que la empresa fue "descubriendo" la instalación subterránea.

Otro de los puntos que llamó la atención fue el grueso calibre de los cables desenterrados, por lo que no se puede descartar que estos también sean de origen ilícito: "La región de Coquimbo, tristemente, es una de las más afectadas por el robo de cables, así que no podríamos descartar ninguna de esas suposiciones".

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