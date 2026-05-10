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Trámites de inmigración en Estados Unidos: qué debe llevar una carta de recomendación según el tipo de caso

Las cartas de recomendación pueden convertirse en una pieza clave dentro de muchos trámites migratorios en Estados Unidos, siempre que estén adaptadas al tipo de caso y aporten información útil para el oficial de inmigración.

El portal Legal Group advierte que uno de los errores más frecuentes es tratar estas cartas como simples referencias personales o laborales, cuando en realidad su función es respaldar con evidencia adicional los argumentos de una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

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Cartas de recomendación de acuerdo a cada caso

En los casos de inmigración basados en empleo, como las visas EB-1A, EB-2 NIW u O-1, las cartas tienen un peso especialmente importante: por lo que se recomienda que sean redactadas por profesionales reconocidos e independientes que puedan explicar de manera específica el impacto del trabajo del solicitante.

La carta debe describir logros concretos, investigaciones, publicaciones o contribuciones relevantes al área profesional, evitando elogios genéricos o conclusiones legales sobre si la persona “califica” o no.

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Para las solicitudes familiares, como las green cards por matrimonio o la eliminación de condiciones del formulario I-751, las cartas cumplen otra función: sirven para demostrar que la relación es auténtica.

En este sentido, amigos, familiares o compañeros de trabajo pueden relatar experiencias personales y situaciones compartidas con la pareja para respaldar que mantienen una vida en común real.

En procesos de naturalización, especialmente cuando existen antecedentes penales o factores que podrían generar dudas sobre el “buen carácter moral”, las cartas suelen provenir de líderes comunitarios, empleadores o figuras religiosas.

Lo importante es que el autor pueda hablar con conocimiento directo sobre la conducta, rehabilitación o aportes comunitarios del solicitante.

Los especialistas también recomiendan evitar exageraciones, inconsistencias o cartas repetitivas, ya que podrían afectar la credibilidad del expediente.

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Además, señalan que cada carta debe tener un propósito claro y ser escrita genuinamente por quien la firma, no por el propio solicitante.

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