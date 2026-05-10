Trámites de inmigración en Estados Unidos: qué debe llevar una carta de recomendación según el tipo de caso

10 may. 2026 - 11:34 hrs.

Las cartas de recomendación pueden convertirse en una pieza clave dentro de muchos trámites migratorios en Estados Unidos, siempre que estén adaptadas al tipo de caso y aporten información útil para el oficial de inmigración.

El portal Legal Group advierte que uno de los errores más frecuentes es tratar estas cartas como simples referencias personales o laborales, cuando en realidad su función es respaldar con evidencia adicional los argumentos de una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Cartas de recomendación de acuerdo a cada caso

En los casos de inmigración basados en empleo, como las visas EB-1A, EB-2 NIW u O-1, las cartas tienen un peso especialmente importante: por lo que se recomienda que sean redactadas por profesionales reconocidos e independientes que puedan explicar de manera específica el impacto del trabajo del solicitante.

La carta debe describir logros concretos, investigaciones, publicaciones o contribuciones relevantes al área profesional, evitando elogios genéricos o conclusiones legales sobre si la persona “califica” o no.

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Para las solicitudes familiares, como las green cards por matrimonio o la eliminación de condiciones del formulario I-751, las cartas cumplen otra función: sirven para demostrar que la relación es auténtica.

En este sentido, amigos, familiares o compañeros de trabajo pueden relatar experiencias personales y situaciones compartidas con la pareja para respaldar que mantienen una vida en común real.

En procesos de naturalización, especialmente cuando existen antecedentes penales o factores que podrían generar dudas sobre el “buen carácter moral”, las cartas suelen provenir de líderes comunitarios, empleadores o figuras religiosas.

Lo importante es que el autor pueda hablar con conocimiento directo sobre la conducta, rehabilitación o aportes comunitarios del solicitante.

Los especialistas también recomiendan evitar exageraciones, inconsistencias o cartas repetitivas, ya que podrían afectar la credibilidad del expediente.

Además, señalan que cada carta debe tener un propósito claro y ser escrita genuinamente por quien la firma, no por el propio solicitante.

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