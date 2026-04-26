Megadenuncia en comuna de La Florida: Pesada estructura de edificio cayó a pasillo de entrada del lugar

26 abr. 2026 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave Megadenuncia llegó hasta los canales informativos de nuestro canal, reportando la caída de una pesada estructura del edificio a un pasillo del lugar.

El hecho se produjo en la calle Alonso de Ercilla, ubicada en la comuna de La Florida.

Según el relato del periodista de Meganoticias, Javier Burgos, “afortunadamente no hay lesionados”, ya que la estructura que se desprendió del edificio debe pesar entre “700 a 1.000 kilos”.

Las cámaras de Meganoticias reportan el gran tamaño del bloque que cayó, algo que tiene muy preocupados a los veinos.

Uno de ellos, que prefirió resguardar su identidad, dijo que "esto se suma a una serie de problemas que se viven acá, como líos con el agua y alcantarillados", de una construcción que solo es del 2018.

Afortunadamente, no hay personas lesionadas, ya que el hecho ocurrió en la madrugada de este domingo.

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