Diseñado para volar en el océano: el oscuro y ambicioso secreto tecnológico que esconde el nuevo yate de Ferrari

26 abr. 2026 - 13:05 hrs.

El nuevo Hypersail de Ferrari no es simplemente un yate de regatas, sino una apuesta tecnológica que esconde una ambición mucho más profunda: convertir el océano en un laboratorio extremo de innovación.

Aunque su presentación en la Semana del Diseño de Milán resaltó su atractivo visual, la verdadera esencia del proyecto radica en su ingeniería avanzada y en su enfoque experimental, señala Luxury Launches.

¿Cuáles son las características del nuevo yate Ferrari?

Detrás de su estética impactante se encuentra un concepto radical: un monocasco volador de 30 metros diseñado para operar al límite de lo posible.

En este sentido, más que competir, el Hypersail funciona como una plataforma de desarrollo donde convergen simulaciones, patentes y sistemas complejos.

Ferrari

En colaboración con el arquitecto naval Guillaume Verdier, Ferrari ha creado una embarcación que redefine la navegación oceánica al adoptar una arquitectura de vuelo de tres puntos.

Este sistema combina foils estratégicamente ubicados (en la quilla, el timón y los laterales) para mantener estabilidad y rendimiento en condiciones extremas.

El dominio del control es el secreto más oscuro

Ferrari adapta su experiencia en ingeniería automotriz al ámbito marino, logrando que cada elemento funcione como parte de un sistema inteligente unificado.

Desde los perfiles aerodinámicos hasta los sistemas informáticos a bordo, todo opera de manera sincronizada para reducir riesgos en un entorno donde cualquier fallo puede ser decisivo.

Esta integración también alcanza la gestión energética: el Hypersail elimina los motores de combustión y depende por completo de energías renovables, como la solar y la eólica, junto con mecanismos de recuperación de energía.

Incluso su diseño exterior refleja esta dualidad entre tradición e innovación: inspirado en modelos como el Ferrari Monza SP1 y el Ferrari 499P, el yate adapta el lenguaje visual de la marca a las exigencias de la física marina. Colores históricos y materiales avanzados refuerzan esta conexión entre pasado y futuro.

En definitiva, el Hypersail no es solo un yate: es una declaración estratégica, y es que Ferrari no busca dominar el mar por lujo o velocidad, sino utilizarlo como el próximo gran campo de pruebas para su filosofía de rendimiento, donde tecnología, resistencia y precisión se enfrentan a uno de los entornos más exigentes del planeta.

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