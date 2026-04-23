La cortina de humo del Titanic: el secreto de la Guerra Fría oculto tras el hallazgo del transatlántico hundido

23 abr. 2026 - 12:15 hrs.

El hallazgo del Titanic en 1985 fue presentado al mundo como un triunfo científico sin precedentes, pero con el paso del tiempo se reveló una verdad mucho más compleja: la expedición funcionó, en realidad, como una “cortina de humo” en plena Guerra Fría.

Detrás del relato heroico del oceanógrafo Robert Ballard, se ocultaba una misión estratégica de alto secreto impulsada por la Marina de Estados Unidos.

¿Por qué el Titanic sirvió como cortina de humo en la Guerra Fría?

En ese contexto de tensiones con la Unión Soviética, Washington buscaba inspeccionar discretamente dos submarinos nucleares hundidos en el Atlántico —el USS Thresher y el USS Scorpion—, ambos desaparecidos en la década de 1960, detalla Indian Defence.

Estos sumergibles representaban una preocupación crítica, no solo por la tecnología militar que contenían, sino también por los posibles riesgos ambientales asociados a sus reactores nucleares.

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Ballard, quien llevaba años intentando financiar la búsqueda del Titanic sin éxito, encontró en la Marina una oportunidad, aunque condicionada: el acuerdo implicaba que primero debía localizar y examinar los submarinos, mientras que la búsqueda del transatlántico serviría como historia de cobertura ante la opinión pública.

De este modo, la expedición fue presentada como un proyecto puramente científico, mientras que su verdadero objetivo permanecía oculto, incluso para los medios de comunicación. Una vez completada la misión secreta, el equipo dispuso de apenas doce días para encontrar el Titanic. Contra todo pronóstico, lograron ubicar los restos a más de 3.800 metros de profundidad, un descubrimiento que generó una ola de entusiasmo global, reforzando la narrativa del logro científico.

Sin embargo, bajo el agua la experiencia fue profundamente distinta. Al contemplar el sitio donde murieron más de 1.500 personas en 1912, el equipo sintió el peso de la tragedia y la euforia dio paso a una atmósfera de respeto y solemnidad. Según relata Ballard, prometieron no alterar el lugar ni extraer objetos, comprendiendo que no estaban ante un simple objeto de estudio, sino frente a una tumba colectiva. Así, el éxito público contrastó con la complejidad ética y política que realmente definió la misión.

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