Denuncian que Rusia emplea a jóvenes africanas para armar drones que se desintegran antes de llegar a Ucrania

20 abr. 2026 - 21:15 hrs.

El gobierno de Rusia enfrenta una denuncia internacional tras conocerse que ejecuta tácticas militares cuestionadas, como la explotación laboral de decenas de jóvenes provenientes de África para fabricar drones de forma clandestina.

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Mientras que las fábricas militares ensamblan miles de equipos defectuosos que caen antes de alcanzar sus objetivos en Ucrania, el Kremlin utiliza engaños en redes sociales para atraer mano de obra extranjera hacia sus instalaciones armamentísticas.

¿Cómo Rusia recluta a jóvenes africanas para armar drones?

Este esquema funciona a través de Alabuga Start, un supuesto programa de estudios que publica ofertas en TikTok y Facebook para captar víctimas. Los reclutadores prometen a las jóvenes pasajes gratis, clases y trabajo en sectores como la hostelería, de acuerdo con el Business and Human Rights Centre.

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Sin embargo, al llegar a la Zona Económica Especial de Alabuga (región rusa de Tartaristán), descubren que fueron captadas para ensamblar drones en fábricas que operan las 24 horas, con jornadas largas, salarios bajos, exposición a químicos que queman la piel, vigilancia constante y prohibición de hablar con medios.

En esas condiciones trabajan unas 200 mujeres africanas de entre 18 y 22 años, junto con estudiantes rusos de al menos 15 años. Además, los directivos les descuentan los costos de alojamiento y pasaje de su salario mensual.

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Ante esta situación, la ONU acusó a Moscú de ejecutar un esquema de trata de personas diseñado para sostener su maquinaria bélica.

¿Por qué los drones de Rusia perdieron efectividad?

A la explotación laboral se suma un grave deterioro en las líneas de ensamblaje: las tropas ucranianas tomaron fotos en las que se observa a drones Geran (Geranium) desarmarse en pleno vuelo hacia sus blancos, sin haber recibido ningún disparo, informó Defence Blog.

Foto: Wild Hornets

Según los analistas, estas plataformas enfrentan fallas severas en su fabricación: el ejército ruso abarata los costos reemplazando piezas originales del Shahed-136 iraní por componentes chinos de menor calidad, como el motor Telefly, una decisión que deterioró el desempeño de estos equipos.

Según las estadísticas militares más recientes, la tasa de éxito de estos drones alcanzó su punto más bajo histórico, tras una caída sostenida desde octubre de 2025. Si bien las tropas rusas lanzaron entre 50.000 y 55.000 unidades a lo largo de ese año, este escenario reflejaría el fracaso táctico del Geranium, reseñó el portal 1945.

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