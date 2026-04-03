Investigación periodística apunta a presunta campaña rusa contra Milei: Incluía esfuerzos por provocar conflicto con Chile

03 abr. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una red vinculada a los servicios de inteligencia de Rusia habría impulsado en 2024 una campaña de desinformación dirigida contra el gobierno del presidente argentino Javier Milei, según reveló una investigación difundida por un consorcio internacional de medios a partir de documentos filtrados.

El reportaje describe una operación que combinó espionaje, manipulación informativa y financiamiento encubierto para influir en la opinión pública en Argentina en un período políticamente sensible.

¿Qué se sabe de la supuesta campaña rusa contra Milei?

De acuerdo con la investigación, una red conocida como “La Compañía” habría instalado un sistema de distribución de contenidos en medios digitales y redes sociales argentinas. El objetivo era amplificar noticias negativas y críticas sobre la situación económica del país, en muchos casos mediante exageraciones o directamente a través de información falsa.

La campaña se habría desarrollado entre junio y octubre de 2024, en la antesala de las elecciones parlamentarias de medio término, lo que sugiere una intencionalidad política en el timing de la operación.

El informe identificó al menos 250 piezas de contenido —entre noticias, análisis y columnas de opinión— publicadas en más de 20 medios digitales. Según los documentos filtrados, estas publicaciones habrían sido financiadas con un presupuesto total cercano a los 283.000 dólares.

Esta estructura, de acuerdo con los investigadores, permitía insertar contenidos en distintos portales, dándoles apariencia de legitimidad y diversidad de fuentes, cuando en realidad responderían a una estrategia coordinada.

Milei tomará acciones

El propio presidente Javier Milei reaccionó públicamente tras la difusión del reportaje. A través de su cuenta en la red social X, calificó los hechos como “de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia” y aseguró que los periodistas y medios involucrados serían “solo la punta del iceberg” de una trama más amplia.

Además, afirmó que su gobierno buscará identificar a todos los responsables, tanto directos como indirectos, de lo que describió como una red de espionaje ilegal.

Por su parte, los 15 medios mencionados en la investigación y consultados por el consorcio negaron haber recibido financiamiento proveniente de Rusia. Según explicaron, los artículos cuestionados habrían sido proporcionados por agencias de prensa, consultoras o intermediarios, sin que existiera conocimiento de su origen último. No obstante, dos fuentes reconocieron que sí recibieron pagos por publicar algunos contenidos que habrían provenido de empresarios que manifestaban preocupación por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

Otro elemento relevante del informe es la opacidad en la autoría de los contenidos. Muchos de los artículos difundidos no incluían firma, y en los casos en que sí aparecía un autor, se trataba frecuentemente de identidades ficticias. Incluso se detectó el uso de imágenes generadas mediante software para acompañar estos nombres falsos, lo que refuerza la hipótesis de una operación sistemática de desinformación.

Documentos mencionan a Chile

Los documentos también dan cuenta de intentos por escalar el impacto de la campaña más allá del ámbito interno. En particular, se menciona un esfuerzo por provocar una crisis diplomática entre Argentina y Chile mediante la difusión de una noticia falsa que atribuía al gobierno de Javier Milei el envío de un supuesto “grupo de sabotaje” para atacar un gasoducto.

La información surge de 76 documentos obtenidos por el medio africano The Continent y verificados por un consorcio que incluye a organizaciones como Dossier Center, iStories, Forbidden Stories y openDemocracy, entre otros.

Finalmente, la Secretaría de Inteligencia de Argentina indicó que este caso ya había sido investigado previamente y puesto a disposición de la justicia en 2025. Asimismo, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) había publicado en enero un informe que advertía sobre los mecanismos de desinformación rusa en el país, lo que sugiere que existían antecedentes sobre este tipo de operaciones antes de la filtración actual.

Todo sobre Argentina