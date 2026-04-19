Tigre genera pánico al saltar hacia el público en un circo de Rusia
- Por Nicolás Díaz
Un tigre saltó de la arena a los asientos del público durante un espectáculo circense en la sureña región rusa de Rostov del Don, causando el pánico y la estampida de la gente.
De acuerdo a un portal de noticias local, el incidente ocurrió durante una presentación que contaba con dos domadores y tres tigres separados del público por una malla de seguridad colgada de un aro de varios metros de diámetro.Ir a la siguiente nota
En un determinado momento, la malla de seguridad se desplomó, asustando a los animales que comenzaron a pelear entre ellos antes de que uno saltara en dirección al público. Un espectador dijo que el tigre salió corriendo inmediatamente a la calle y regresó en un par de segundos.
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