Tigre genera pánico al saltar hacia el público en un circo de Rusia

19 abr. 2026 - 21:10 hrs.

Un tigre saltó de la arena a los asientos del público durante un espectáculo circense en la sureña región rusa de Rostov del Don, causando el pánico y la estampida de la gente.

De acuerdo a un portal de noticias local, el incidente ocurrió durante una presentación que contaba con dos domadores y tres tigres separados del público por una malla de seguridad colgada de un aro de varios metros de diámetro.

En un determinado momento, la malla de seguridad se desplomó, asustando a los animales que comenzaron a pelear entre ellos antes de que uno saltara en dirección al público. Un espectador dijo que el tigre salió corriendo inmediatamente a la calle y regresó en un par de segundos.

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