Con un guiño a la candidatura de Bachelet a la ONU: Así fue la primera actividad pública como exPresidente de Gabriel Boric
- Por Nicolás Díaz
Este sábado, el exPresidente Gabriel Boric (FA) participó en su primera actividad pública tras dejar el cargo en la "Cumbre por la Defensa de la Democracia" en la ciudad de Barcelona, España.
En el evento en el cual participaron varios jefes de Estado y de Gobierno progresistas, el exmandatario chileno basó su discurso en no dar por sentada la democracia, sobre todo a la luz de los recientes conflictos internacionales.Ir a la siguiente nota
Además, Boric aprovechó la ocasión para hacer un guiño a la candidatura de Michelle Bachelet (PS) a la Secretaría General de la ONU, señalando que "estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia las Naciones Unidas sean lideradas por una mujer".
Leer más de
Notas relacionadas
- Canasta básica de alimentos superó los $90 mil: ¿Cuáles son los productos que más han subido de precio?
- Lanzaron miguelitos y le dispararon a guardia municipales: Vecino de Providencia sorprende a tres ladrones entrando a su casa
- Soldados reclaman por falta de comida en busques de EEUU y el secretario de Defensa acusa a la "prensa farisea"