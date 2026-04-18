Con un guiño a la candidatura de Bachelet a la ONU: Así fue la primera actividad pública como exPresidente de Gabriel Boric

18 abr. 2026 - 22:30 hrs.

Este sábado, el exPresidente Gabriel Boric (FA) participó en su primera actividad pública tras dejar el cargo en la "Cumbre por la Defensa de la Democracia" en la ciudad de Barcelona, España.

En el evento en el cual participaron varios jefes de Estado y de Gobierno progresistas, el exmandatario chileno basó su discurso en no dar por sentada la democracia, sobre todo a la luz de los recientes conflictos internacionales.

Además, Boric aprovechó la ocasión para hacer un guiño a la candidatura de Michelle Bachelet (PS) a la Secretaría General de la ONU, señalando que "estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia las Naciones Unidas sean lideradas por una mujer".

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