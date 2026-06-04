¿Cómo le fue a tu fondo de pensión?: Algunos multifondos tuvieron ganancias y otros registraron pérdidas en mayo

04 jun. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

Tras un desempeño determinado principalmente por dos fuerzas contrapuestas, como fueron la fortaleza de las bolsas internacionales y el comportamiento adverso del mercado de renta fija, los fondos de pensiones chilenos terminaron con resultados mixtos en mayo pasado.

Con todo, al cierre del mes totalizaron activos por 5.671,32 millones de UF, equivalentes a US$ 257.944,72 millones, con un tipo de cambio de $ 892,89 al último día hábil del mes pasado.

¿Qué fondos obtuvieron ganacias?

Según los datos de la Superintendencia de Pensiones (SP), impulsados principalmente por los buenos retornos de las inversiones en instrumentos extranjeros de renta variable, en mayo pasado los Fondos A y B obtuvieron una ganancia real de 1,79% y de 1,23%, respectivamente.

En el caso del Fondo C, si bien recibió ganancias por sus inversiones accionarias en el mercado local y externo, también tuvo pérdidas por sus inversiones en títulos de deuda local e instrumentos extranjeros de renta fija, que lo llevaron a cerrar el mes con un alza real de tan solo 0,02%.

Los fondos que tuvieron pérdidas

Contrastando con lo anterior, mayo pasado no fue bueno para los Fondos D y E. Afectados por los malos retornos de las inversiones en títulos de deuda local e instrumentos extranjeros de renta fija, terminaron el mes con pérdidas reales de 1,30% y de 2,54%, respectivamente. En este caso, el alza en las tasas de interés generó importantes pérdidas de capital para ambos fondos.

En mayo pasado, el índice MSCI mundial rentó 4,32% medido en pesos. Respecto de la inversión en el extranjero, los datos dan cuenta de positivos resultados en la mayoría de los mercados bursátiles: Japón y Estados Unidos anotaron alzas medidas en pesos de 7,78% y 4,95%, respectivamente, mientras que Alemania y China avanzaron 3,50% y 2,26%, respectivamente. En contraste, Hong Kong (5,16%) y Brasil (6,63%) tuvieron caídas.

Adicionalmente, los activos de renta fija internacional terminaron en mayo de 2026 con una pérdida de 0,52% en pesos (medidos a través del índice LEGATRUU que incluye bonos soberanos y corporativos con grado de inversión), mientras que el dólar se depreció un 0,98% frente al peso chileno.

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