Soldados reclaman por falta de comida en busques de EEUU y el secretario de Defensa acusa a la "prensa farisea"

17 abr. 2026 - 22:20 hrs.

El diario norteamericano USA Today publicó una serie de fotografías de las bandejas de comida que reciben los marinos y soldados de Estados Unidos a bordo de los buques desplegados en Medio Oriente con motivo de la guerra en Irán.

En las imágenes se pueden ver los pocos alimentos que estaría recibiendo el personal de defensa, dando cuenta del inicio de un racionamiento de comida debido al largo tiempo que llevan las tropas apostadas en alta mar.

Pese a las instantáneas, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, salió a negar estas acusaciones, señalando que se trata de "noticias falsas" difundidas por la "prensa farisea" y que los buques Lincoln y Tripoli tienen suministros para más de 30 días.

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