Siguen los descuentos en bencinas: Estas son las 32 comunas con rebajas este viernes 5 de junio
- Por Diego Alonzo
Los automovilistas de distintas zonas de Chile podrán acceder este viernes 5 de junio a un descuento especial de $100 por litro de gasolina en estaciones de servicio Copec seleccionadas.
La promoción estará disponible en 32 comunas del país, desde la región de Tarapacá hasta Los Lagos, y podrá utilizarse con cualquier medio de pago.
Según informó la compañía, el beneficio será válido exclusivamente para gasolina y permitirá además acumular otros descuentos vigentes. La promoción estará disponible entre las 12:00 y las 23:59 horas de este viernes 5 de junio.Ir a la siguiente nota
Las comunas beneficiadas este viernes 5 de junio
Región Metropolitana
- Vitacura
- Ñuñoa
- Macul
- La Florida
- Lo Espejo
- Maipú
- María Pinto
- Buin
Región de Valparaíso
- Cabildo
- Catemu
- Nogales
- Hijuelas
- San Esteban
- Concón
- Viña del Mar
Región de Coquimbo
- Vicuña
¿Qué ocurre en el resto del país?
Las personas que podrán acceder al descuento en el resto del país son quienes residan o circulen por:
Región de Tarapacá
Región de O'Higgins
- Doñihue
- Rengo
Región del Maule
- Sagrada Familia
- San Javier
Región de Ñuble
- Pemuco
Región del Biobío
- Florida
- Contulmo
- Los Ángeles
Región de La Araucanía
- Curacautín
- Galvarino
- Freire
- Pucón
Región de Los Lagos
- San Pablo
- Osorno
- Maullín
Desde la empresa destacaron que la promoción busca aliviar el gasto en combustible y fomentar las visitas a las estaciones adheridas durante la jornada. Quienes deseen aprovechar el beneficio deberán acudir a las estaciones participantes dentro del horario establecido y verificar la disponibilidad de la promoción en su comuna.
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