Siguen los descuentos en bencinas: Estas son las 32 comunas con rebajas este viernes 5 de junio

05 jun. 2026 - 11:51 hrs.

Los automovilistas de distintas zonas de Chile podrán acceder este viernes 5 de junio a un descuento especial de $100 por litro de gasolina en estaciones de servicio Copec seleccionadas.

La promoción estará disponible en 32 comunas del país, desde la región de Tarapacá hasta Los Lagos, y podrá utilizarse con cualquier medio de pago.

Según informó la compañía, el beneficio será válido exclusivamente para gasolina y permitirá además acumular otros descuentos vigentes. La promoción estará disponible entre las 12:00 y las 23:59 horas de este viernes 5 de junio.

Las comunas beneficiadas este viernes 5 de junio

Vitacura

Ñuñoa

Macul

La Florida

Lo Espejo

Maipú

María Pinto

Buin

Cabildo

Catemu

Nogales

Hijuelas

San Esteban

Concón

Viña del Mar

Vicuña

¿Qué ocurre en el resto del país?

Las personas que podrán acceder al descuento en el resto del país son quienes residan o circulen por:

Región de O'Higgins

Doñihue

Rengo

Sagrada Familia

San Javier

Pemuco

Región del Biobío

Florida

Contulmo

Los Ángeles

Curacautín

Galvarino

Freire

Pucón

San Pablo

Osorno

Maullín

Desde la empresa destacaron que la promoción busca aliviar el gasto en combustible y fomentar las visitas a las estaciones adheridas durante la jornada. Quienes deseen aprovechar el beneficio deberán acudir a las estaciones participantes dentro del horario establecido y verificar la disponibilidad de la promoción en su comuna.

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