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Siguen los descuentos en bencinas: Estas son las 32 comunas con rebajas este viernes 5 de junio

Los automovilistas de distintas zonas de Chile podrán acceder este viernes 5 de junio a un descuento especial de $100 por litro de gasolina en estaciones de servicio Copec seleccionadas.

La promoción estará disponible en 32 comunas del país, desde la región de Tarapacá hasta Los Lagos, y podrá utilizarse con cualquier medio de pago.

Según informó la compañía, el beneficio será válido exclusivamente para gasolina y permitirá además acumular otros descuentos vigentes. La promoción estará disponible entre las 12:00 y las 23:59 horas de este viernes 5 de junio.

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Las comunas beneficiadas este viernes 5 de junio

Región Metropolitana

  • Vitacura
  • Ñuñoa
  • Macul
  • La Florida
  • Lo Espejo
  • Maipú
  • María Pinto
  • Buin

Región de Valparaíso

  • Cabildo
  • Catemu
  • Nogales
  • Hijuelas
  • San Esteban
  • Concón
  • Viña del Mar

Región de Coquimbo

  • Vicuña

¿Qué ocurre en el resto del país?

Las personas que podrán acceder al descuento en el resto del país son quienes residan o circulen por:

Región de Tarapacá

Región de O'Higgins

  • Doñihue
  • Rengo

Región del Maule

  • Sagrada Familia
  • San Javier

Región de Ñuble

  • Pemuco

Región del Biobío

  • Florida
  • Contulmo
  • Los Ángeles

Región de La Araucanía

  • Curacautín
  • Galvarino
  • Freire
  • Pucón

Región de Los Lagos

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Desde la empresa destacaron que la promoción busca aliviar el gasto en combustible y fomentar las visitas a las estaciones adheridas durante la jornada. Quienes deseen aprovechar el beneficio deberán acudir a las estaciones participantes dentro del horario establecido y verificar la disponibilidad de la promoción en su comuna.

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