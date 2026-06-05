Dos potentes sistemas frontales llegarán la próxima semana a Santiago: Dejarán hasta 43 mm de lluvia por día

05 jun. 2026 - 10:52 hrs.

El prestigioso Instituto Meteorológico de Noruega anticipa para Santiago una próxima semana marcada por la llegada de dos sistemas frontales que interrumpirán el tiempo estable de los días previos. El primero comenzará a hacerse sentir desde el martes 9 de junio, mientras que el segundo y más intenso se instalará sobre la capital el sábado 13.

El lunes 8 de junio será la antesala de los sistemas de lluvia. Con una máxima de 21°C y una mínima de 9°C, el día comenzará con nubes parciales en la mañana y se irá nublando hacia la tarde y la noche, sin precipitaciones. Es la última jornada seca antes de la llegada del primer frente.

Primer sistema frontal

El martes 9 de junio marcará el ingreso del primer sistema frontal a Santiago. El modelo noruego proyecta lluvia durante la tarde-noche de ese día, con 2,8 milímetros de precipitación. La temperatura máxima descenderá abruptamente hasta los 14°C y la mínima se ubicará en 10°C. El cielo estará completamente nublado durante toda la jornada.

El miércoles 10 de junio será el día más lluvioso del primer sistema frontal. Con 15 milímetros de precipitación proyectados, la lluvia se extenderá desde la madrugada hasta bien entrada la tarde, con íconos de lluvia fuerte en la noche, la mañana y la tarde. La temperatura máxima no superará los 11°C y la mínima llegará a 7°C.

Imagen creada con IA usando fotos de agencia Aton

Una ventana de pausa: jueves y viernes

Tras el paso del primer sistema frontal, el jueves 11 de junio traerá una recuperación notable: cielo parcialmente despejado con sol durante la mañana y la tarde, temperatura máxima de 19°C y mínima de 3°C, la más baja de toda la semana. El viernes 12 mantendrá el tiempo nublado pero seco, con una máxima de 15°C y una mínima de 9°C, será una transición hacia el segundo y más intenso sistema frontal.

Segundo sistema frontal: El más intenso

El sábado 13 de junio concentrará el episodio de lluvia más significativo de la semana. El centro meteorológico noruego proyecta 43 milímetros de precipitación acumulada en un solo día, con lluvia presente en todas las franjas horarias: madrugada, mañana, tarde y noche. La temperatura máxima no superará los 11°C y la mínima descenderá hasta los 6°C.

En total, los dos sistemas frontales sumarían aproximadamente 60,8 milímetros de precipitación acumulada entre el martes 9 de junio y el sábado 13 de junio, con el sábado concentrando el 70% de esa lluvia.