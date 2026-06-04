Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes no tienen derecho al aporte?

04 jun. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se ha convertido en uno de los apoyos estatales más importantes en Chile para las personas mayores de 65 años. Sin embargo, a pesar de llevar la palabra "universal" en su nombre, existen excepciones claras en la ley que excluyen a ciertos grupos de la población.

Si estás pensando en postular o quieres orientar a un familiar, te detallamos de forma sencilla quiénes no cumplen con los requisitos para acceder a este beneficio mensual administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Quiénes no tienen derecho a la PGU?

Personas menores de 65 años

Aunque, para facilitar el trámite, el sistema permite ingresar la solicitud a partir de los 64 años y 9 meses de edad, ninguna persona menor de 65 años cumplidos puede comenzar a percibir los pagos de la PGU.

El 10% más rico de la población

El beneficio está diseñado para apoyar al 90% de las familias con menores ingresos. Por lo tanto, quedan excluidas las personas que pertenezcan al 10% más rico de la población.

Esto no se mide solo con el Registro Social de Hogares (RSH), sino a través del Puntaje de Focalización Previsional, un cruce de datos que evalúa los ingresos reales y las necesidades del grupo familiar.

Quienes tienen una pensión base muy alta

El monto de la PGU disminuye progresivamente a medida que la pensión base del jubilado aumenta. La ley estipula límites muy claros:

Reciben el monto máximo ($231.732) quienes tienen una pensión base menor o igual a $789.139.

Reciben un monto variable quienes están en el tramo intermedio.

Quedan excluidos quienes tienen una pensión base igual o superior a $1.252.602.

Quienes no cumplen con la residencia en Chile

La PGU exige un fuerte arraigo en el país. No tienen derecho al beneficio quienes se encuentren en las siguientes situaciones de residencia:

Falta de años totales: No registrar al menos 20 años de residencia en Chile (continuos o discontinuos) desde que la persona cumplió los 20 años de edad.

Ausencia reciente: No haber vivido en el país al menos 4 años dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud.

Causas por las que se puede perder la PGU

Incluso si ya te otorgaron el beneficio, el IPS realiza revisiones periódicas. Perderás el derecho a la PGU de forma definitiva si:

Pasas mucho tiempo en el extranjero: Permanecer fuera de Chile por más de 180 días (seguidos o alternados) en un mismo año calendario.

Cambia tu situación económica: Si en las revisiones del IPS se detecta que entraste al tramo del 10% más rico de la población.

Falsificación de datos: Entregar antecedentes erróneos, incompletos o falsos para calificar al beneficio.

Abandono del cobro: Si el beneficio se suspende por no cobrarlo durante 6 meses continuos y dejas pasar otros 6 meses sin solicitar su reactivación.

Si no te encuentras en ninguno de estos grupos de exclusión y tienes más de 65 años, puedes consultar y postular directamente en el sitio web de ChileAtiende o de forma presencial en sus sucursales.

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