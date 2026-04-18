Boric participa de foro en Barcelona y llama a defender la democracia y enfrentar el autoritarismo

18 abr. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

En su primera participación pública tras dejar La Moneda, el expresidente Gabriel Boric fue parte este sábado en Barcelona del encuentro internacional “En defensa de la Democracia”, instancia encabezada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que reunió a líderes progresistas de distintos países.

Entre los asistentes estuvieron Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay), Catherine Connolly (Irlanda), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), Mia Mottley (Barbados) y António Costa (Consejo Europeo).

Advertencia sobre el contexto global

Durante su intervención, Boric advirtió que el mundo atraviesa “un momento de inflexión” marcado por desigualdad, desinformación y el avance de proyectos autoritarios. “Vemos con preocupación cómo la desafección ciudadana, alimentada por una desigualdad creciente y una desinformación rampante, está siendo aprovechada por proyectos autoritarios que prometen soluciones fáciles o atajos a problemas complejos”, afirmó.

El exmandatario subrayó que la democracia “no es un estado natural de las cosas” y que requiere ser cultivada y protegida: “Tenemos que cultivarla día a día, cuidarla. Es frágil y requiere conciencia y mucho trabajo para responderle a nuestros pueblos”.

Críticas al debilitamiento del multilateralismo

Boric cuestionó el debilitamiento del derecho internacional y del multilateralismo, aludiendo al conflicto en Medio Oriente y a la situación del pueblo palestino: “Hemos visto lo que ha sucedido con el genocidio del pueblo palestino y hay un debilitamiento del multilateralismo que parece no dar abasto con las demandas actuales”.

En esa línea, llamó a reformar, pero no abandonar, las instituciones multilaterales. Planteó además que existe una oportunidad histórica para que la ONU sea liderada por una mujer: “Cambiar para mantener lo bueno. Naciones Unidas es una gran oportunidad”, sostuvo.

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