Quién es y qué edad tiene Sofía Latorre en Volverías con tu ex? 2: la modelo que no recibió explicaciones y ahora las exigirá

05 jun. 2026 - 21:01 hrs.

Sofía Latorre es modelo e influencer, y llega a Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega grabado en Perú, con una historia breve pero con mucho peso emocional. Dos meses de romance con Raimundo "Rai" Cerda que terminaron de manera abrupta, sin despedida y sin explicaciones.

¿Quién es Sofía Latorre?

Sofía Latorre es modelo e influencer con presencia activa en redes sociales. Su vida sentimental no había sido especialmente expuesta antes de que su romance con Rai Cerda llegara a oídos del público, pero su ingreso a ¿Volverías con tu ex? 2 la convierte en una de las figuras nuevas más interesantes del reality de Mega.

El romance con Rai Cerda: dos meses que dejaron marca

En 2023, Sofía Latorre y Raimundo Cerda vivieron un romance de dos meses que, según ella, tenía proyección. La relación fue intensa y dejó huella. Pero un día, sin previo aviso y sin explicaciones, Rai Cerda ingresó a un encierro televisivo y eso fue todo.

Mientras él reconoce que prefirió dar un paso al costado por un proceso personal previo, Sofía Latorre quedó con la sensación de que algo quedó inconcluso. Y tiene razón.

Lo que busca en Volverías con tu ex? 2

La pregunta que define a Sofía Latorre en el reality de Mega es simple y directa: ¿por qué? Por qué se fue sin explicaciones, por qué no hubo un cierre, por qué una relación con proyección terminó de esa manera.

En el encierro de Volverías con tu ex? 2, primero en la selva amazónica de Tarapoto y luego en Pachacamac, Lima, Sofía Latorre tendrá la oportunidad de obtener esas respuestas. Y el público, la oportunidad de ver cómo reacciona cuando las reciba.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2