"Va a depender de las circunstancias": Ministro de Justicia no descartó indultos a violadores de niños

05 jun. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, generaron una fuerte controversia luego de que señalara que eventuales solicitudes de indulto deberán ser evaluadas caso a caso, incluso cuando se trate de condenados por delitos de alta gravedad como violaciones a los derechos humanos o abusos sexuales contra menores.

Los dichos fueron realizados durante una entrevista en CNN Chile, donde la autoridad fue consultada sobre la disposición del Gobierno a conceder este beneficio a personas condenadas por delitos especialmente sensibles para la sociedad. La respuesta encendió las críticas de parlamentarios y abrió un debate sobre los límites de esta facultad presidencial.

“Va a depender mucho de las circunstancias en que esa persona esté en el momento. Claro, que es un delito muy grave, pero si las circunstancias del expediente arrojan un determinado antecedente que permita pensar distinto, deberá ponderarlo debidamente. Va a depender del caso y del análisis que usted efectúe”, afirmó Rabat.

Preocupación por posibles beneficios a condenados por delitos graves

Las declaraciones del ministro provocaron inquietud entre organizaciones de víctimas y sectores políticos, debido a que no descartó de manera categórica la posibilidad de analizar solicitudes provenientes de personas condenadas por delitos de alta connotación social.

La controversia se produce en un contexto donde los delitos sexuales contra menores y las violaciones a los derechos humanos son considerados por amplios sectores como conductas que, por su gravedad, deberían quedar excluidas de beneficios extraordinarios.

Ministro reafirma evaluación "caso a caso"

Tras la polémica, Rabat abordó nuevamente el tema al llegar al Palacio de La Moneda, donde insistió en que la postura del Ejecutivo es revisar cada solicitud en función de sus antecedentes particulares.

“Cada solicitud de indulto se va a responder en su mérito, eso es todo”, señaló la autoridad.

El ministro agregó que “no cabe ninguna duda de que una violación es un delito grave”, aunque reiteró que cualquier petición deberá analizarse conforme a los antecedentes contenidos en el expediente respectivo.

Parlamentarios cuestionan la postura del Ejecutivo

Las explicaciones del secretario de Estado no lograron disipar las críticas. El diputado Patricio Briones (PDG) manifestó su preocupación por el alcance de las declaraciones y llamó al Gobierno a actuar con prudencia en esta materia.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) sostuvo que, a su juicio, los indultos deberían reservarse únicamente para situaciones humanitarias excepcionales, especialmente aquellas relacionadas con problemas graves de salud.

El debate vuelve a poner sobre la mesa una facultad que corresponde exclusivamente al Presidente de la República y que históricamente ha generado discusión pública cuando involucra a personas condenadas por delitos de especial gravedad.