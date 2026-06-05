El misterio de "Jane Doe" llega a su fin: Identifican a mujer desaparecida hace más de 30 años en EEUU

05 jun. 2026 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

Más de tres décadas después de su desaparición, las autoridades de Estados Unidos lograron identificar los restos de una mujer que durante años fue conocida únicamente como "Christman Jane Doe".

La oficina forense del condado de Berks, en Pensilvania, confirmó que los restos óseos encontrados en una fosa poco profunda pertenecían a Nuria C. Rodríguez, una madre de 25 años que desapareció en el Bronx, Nueva York, a comienzos de la década de 1990.

Según informó la revista People, la identificación fue posible gracias a una investigación de genealogía genética forense realizada en conjunto por la oficina forense del condado de Berks, la empresa especializada Parabon NanoLabs y la Policía Estatal de Pensilvania.

“Ya no se la conoce solo como Jane Doe, sino que vuelve a ser reconocida por su nombre y recordada por quienes la aman”, señalaron las autoridades en un comunicado.

Desapareció sin dejar rastro

De acuerdo con los antecedentes entregados por los investigadores, la familia de Rodríguez comenzó a preocuparse cuando la mujer no asistió al cumpleaños de su hijo, una situación que describieron como completamente inusual.

Desde entonces, sus seres queridos intentaron obtener respuestas sobre su paradero, pero durante décadas no hubo pistas concretas que permitieran determinar qué había ocurrido.

La investigación se remonta al 3 de junio de 1992, cuando un agricultor descubrió un cráneo humano sobre tierra removida en un campo ubicado junto a Christman Road, en el municipio de Windsor, condado de Berks.

Tras recibir la denuncia, las autoridades realizaron una búsqueda en el lugar y encontraron restos óseos parciales enterrados en una fosa poco profunda.

En ese momento, los expertos estimaron que la víctima era una mujer de entre 25 y 40 años y de aproximadamente 1,60 metros de estatura. También concluyeron que los restos habrían permanecido enterrados durante al menos un año antes de ser descubiertos.

Sin embargo, el estado de conservación de los restos impidió determinar tanto la causa como la forma de muerte.

El caso permaneció sin resolver durante décadas

Durante años, las autoridades intentaron identificar a la víctima mediante retratos forenses, análisis de ADN y campañas de difusión en medios de comunicación.

Finalmente, el 14 de abril de 2026, las autoridades confirmaron oficialmente la identidad de la víctima.

“Gracias a los esfuerzos conjuntos de la investigación genealógica genética forense y la cooperación de los familiares supervivientes, Christman Jane Doe fue identificada positivamente como Nuria C. Rodríguez”, informó la oficina forense del condado de Berks.