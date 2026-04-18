Proyecto Posokh: arma láser rusa antidrones alcanza y destruye objetivos a 1.500 metros de distancia

18 abr. 2026 - 11:05 hrs.

El Proyecto Posokh, impulsado por la empresa rusa LazerBuzz, avanza en el desarrollo de un sistema láser antidrones capaz de destruir objetivos a una distancia de hasta 1,5 kilómetros.

Según información difundida por la Agencia TASS, este nuevo alcance representa una mejora significativa dentro de un programa que sigue en fase de modernización y pruebas

LazerBuzz

¿Qué hace tan especial a esta arma láser rusa?

De acuerdo con los reportes, el sistema logró neutralizar un dron tipo aeronáutico a 1.500 metros, utilizando un láser de iterbio focalizado que destruye físicamente los componentes del objetivo mediante calor.

A diferencia de otros métodos basados en interferencias electrónicas, este enfoque busca quemar partes críticas del dron hasta provocar su caída, reseña Interesting Engineering.

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Un balance que se suma a hitos anteriores

En diciembre de 2025, el sistema había alcanzado objetivos a un kilómetro de distancia , dañando elementos internos como la batería hasta causar incendios.

, dañando elementos internos como la batería hasta causar incendios. En marzo de 2026, se integró con un radar para mejorar la detección, el seguimiento y la capacidad de ataque, especialmente frente a drones FPV que pueden maniobrar a velocidades de entre 130 y 140 km/h.

Aunque son alentadores, estos resultados deben interpretarse con cautela: la información proviene principalmente de la propia empresa y no cuenta con validación independiente ni evaluaciones militares públicas. Además, una interceptación exitosa no garantiza un rendimiento constante en condiciones reales de combate.

También se deben tomar en cuenta las limitaciones que enfrentan las armas láser, entre las que se encuentran las siguientes: su eficacia depende de factores como la calidad del haz, la precisión del seguimiento, el tiempo necesario para mantener la energía sobre el objetivo y las condiciones ambientales.

Esto quiere decir que, elementos como lluvia, niebla o polvo pueden reducir considerablemente su desempeño, especialmente contra drones pequeños y ágiles.

Para superar estos desafíos, el sistema está evolucionando hacia una solución más completa que incluye radar y posibles sensores acústicos, con el objetivo de mejorar la detección temprana en entornos complejos.

En conjunto, el alcance de 1,5 kilómetros refleja un progreso sostenido más que un avance definitivo, y aunque demuestra mejoras en integración y control del sistema, aún no confirma una eficacia fiable frente a diversas amenazas en escenarios reales.

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