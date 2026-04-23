Conmoción por muerte de niño de 8 años tras comer hamburguesa infectada con bacteria Escherichia coli

23 abr. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción en Curanilahue, región del Biobío, causó la muerte de Óscar Tomás Paine Tolosa, niño de solo 8 años que falleció luego de permanecer más de tres semanas internado por una grave infección provocada por la bacteria Escherichia coli.

Según denunció su familia, el menor habría consumido una hamburguesa en un local de comida rápida el pasado 22 de marzo, producto que presentaba deficiencias en su cocción, según aseguran.

Familia acusó que hamburguesa estaba cruda

Óscar acompañó a su madre al local de comida tras salir del colegio. "Por darse un gusto, compraron la hamburguesa, y ese gusto salió demasiado caro", lamentó José Toloza, abuelo del menor.

La mujer habría advertido desde un inicio que la hamburguesa estaba en malas condiciones, especialmente con un tono rojizo y mal cocida, aunque él de igual manera la comió.

Luego, ambos regresaron a su casa, pero uno o dos días después el niño comenzó a presentar síntomas. En una primera atención médica en el Hospital de Curanilahue le diagnosticaron gastroenteritis, pero la familia decidió trasladarlo posteriormente a Concepción, donde se detectó la presencia de la bacteria.

Grave cuadro médico terminó con su muerte

Óscar fue llevado inicialmente al Sanatorio Alemán y luego al Hospital Regional de Concepción, donde permaneció internado por más de tres semanas.

Darling Toloza, tía del niño, explicó que la bacteria "en niños llega a ser letal porque produce falla renal severa, que es lo que le pasó a mi sobrino".

El niño falleció el pasado martes, generando profundo impacto entre sus familiares, compañeros de colegio, profesores y vecinos de la comuna.

Autoridad sanitaria confirmó sumario y cierre del local

La Seremi de Salud del Biobío informó que el pasado 4 de abril recibió una denuncia por intoxicación alimentaria en un menor, lo que derivó en una fiscalización al recinto Make Your Burger e inicio de un sumario sanitario.

Además, detalló que análisis posteriores confirmaron resultados positivos para Escherichia coli, productora de la toxina Shiga, bacteria de alto riesgo para la salud. Debido a ello, la autoridad sanitaria anunció una nueva prohibición de funcionamiento del local hasta que subsane las deficiencias detectadas.

No se descarta incluso que la Fiscalía pueda iniciar una investigación también de oficio.

Según explicó Germán Errazuriz, gastroneterólogo infantil, esta bacteria "en general en el adulto produce una diarrea y en el niño una diarrea con sangre, y esa diarrea con inflamación va haciendo que esta bacteria se reproduzca, produzca la toxina, que en los días siguientes puede actuar produciendo estas consecuencias".

Todo sobre Región de Biobío