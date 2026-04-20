Inversión de 133 millones de dólares: Licitación de Teleférico de Talcahuano se encuentra pendiente por parte del MOP
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Un escenario de versiones encontradas rodea hoy a uno de los proyectos de infraestructura más esperados en la región del Biobío. Pese a que la Municipalidad de Talcahuano había difundido que la licitación para el teleférico comunal se concretaría en 2026 —dentro del plan de concesiones 2025-2029—, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) intervino para aclarar que los plazos aún no están definidos.
Tras la expectativa generada por el anuncio local, el organismo estatal fue enfático en señalar que la fecha para el llamado a concurso público se encuentra pendiente de confirmación.
La aclaración del MOP: Sin calendario ratificado
Según consignó el Diario Financiero, desde el MOP Biobío indicaron que, si bien el proyecto está en el radar, la hoja de ruta oficial aún no es definitiva.Ir a la siguiente nota
"En cuanto la cartera de proyectos sea confirmada, se informará oficialmente", precisaron desde la cartera ministerial.
A pesar de la rectificación del Gobierno, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, mantiene una postura optimista frente a la priorización de la iniciativa. El jefe comunal proyecta que, si se cumplen los procesos administrativos, la puesta en marcha no estaría tan lejos.
"La licitación podría ser adjudicada en 2027 y, considerando el diseño de ingeniería junto a la tramitación medioambiental, es posible estimar que hacia 2030 Talcahuano contaría ya con un teleférico en operaciones", sostuvo.
Radiografía al megaproyecto: Así será el teleférico
La obra promete ser una revolución para el transporte público de la comuna puerto, con una inversión estimada de US$ 133 millones. Bajo un modelo de concesión a 30 años, el sistema busca movilizar a 28 mil pasajeros diarios (más de 9,5 millones al año).
El diseño contempla una integración total con el Biotrén y reducirá los tiempos de viaje entre el centro y Los Cerros a trayectos de entre 5 y 11 minutos. Su estructura se divide en:
- Línea 1: Conectará el centro con el sector Mirador del Pacífico en 2,9 km. Incluye cinco estaciones con enlaces al Cerro Cornou, Antenas y Centinela II.
- Línea 2: Una extensión de 1,3 km que trasladará pasajeros desde la estación Antenas de la Línea 1 hacia el sector Los Lobos.
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