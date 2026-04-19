Funcionario de la Municipalidad de Nacimiento falleció junto a su hijo de dos años en accidente de tránsito

19 abr. 2026 - 11:59 hrs.

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la tarde del sábado pasado en la Ruta de la Madera, luego de que dos vehículos particulares protagonizaran una violenta colisión. El hecho dejó un saldo de cuatro personas lesionadas y dos fallecidos.

El siniestro ocurrió cerca de las 16:20 horas, a la altura del kilómetro 73 de la ruta que une las comunas de Santa Juana y Nacimiento. Por causas que aún son materia de investigación, ambos automóviles, que circulaban en sentidos opuestos, colisionaron frontalmente, según consignó el portal Sabes.

De las seis personas involucradas en el accidente, cuatro resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales, donde permanecen con estado de salud reservado. En tanto, un hombre adulto y su hijo de tan solo dos años perdieron la vida producto del impacto.

Respecto al hombre fallecido, se informó que era un funcionario de la Municipalidad de Nacimiento.

"Fue un colega muy querido por sus pares"

A través de una publicación en redes sociales, el municipio informó que el funcionario fallecido era Hernán Alexis Grandón Cea.

"Con profundo pesar, la Ilustre Municipalidad de Nacimiento lamenta el sensible fallecimiento de nuestro querido colega Hernán Alexis Grandón Cea y de su pequeño hijo, cuya partida deja un inmenso vacío en nuestro municipio y en toda la comunidad", señaló el municipio.

Respecto a la carrera del funcionario, señalaron que era "ingeniero constructor, inició su vínculo con el municipio desde sus primeros años de formación, realizando su práctica profesional en la Dirección de Obras Municipales el año 2017. Posteriormente, en 2018, se integró como prestador de servicios, destacando desde un inicio por su compromiso, responsabilidad y dedicación. Gracias a su desempeño, el año 2020 pasó a formar parte de la planta municipal, consolidando así una trayectoria marcada por el profesionalismo y la vocación de servicio público".

"Más allá de su rol profesional, Hernán fue un colega muy querido por sus pares, recordado por su calidad humana. Su compromiso y forma de enfrentar el trabajo lo convierten en un ejemplo para quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él", indicaron.

Por último, la Municipalidad de Nacimiento expresó: "En este doloroso momento, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos, acompañándolos con profundo afecto ante esta irreparable pérdida".

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